Kasus Penusukan Siswa SMP

Pelajar Korban Penusukan di Bandar Lampung Masih Dirawat di RS, Alami 3 Luka Tusuk

Perawatan intensif tersebut dilakukan lantaran korban mengalami tiga luka tusuk di badannya.

Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Pelajar Korban Penusukan di Bandar Lampung Masih Dirawat di RS, Alami 3 Luka Tusuk
Tribunlampung.co.id/Dominius Desmantri Barus
DIRAWAT - V (13) pelajar yang mengalami luka tusuk oleh pelajar lain di Bandar Lampung masih mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moloek, Bandar Lampung. 
Ringkasan Berita:
  • V (13) pelajar yang ditusuk oleh pelajar lain di Bandar Lampung masih mendapat perawatan medis Rumah Sakit (RS).
  • Perawatan tersebut dilakukan lantaran korban mengalami tiga luka tusuk di badannya.
  • Korban saat ini masih dalam pengawasan tim medis di ruang bedah pria.

Tribunlampung.co.id, Bandar LampungV (13) pelajar yang ditusuk oleh pelajar lain di Bandar Lampung masih mendapat perawatan medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moloek.

Perawatan intensif tersebut dilakukan lantaran korban mengalami tiga luka tusuk di badannya.

Menurut Humas RSUD Abdul Moeloek Desi Yuanita, korban saat ini masih dalam pengawasan tim medis di ruang bedah pria.

"Pasien pertama kali mendapat tindakan medis di IGD RSUDAM. Setelah kondisi stabil, pasien kemudian dirawat inap," ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Desi membenarkan jika korban mengalami tiga luka tusuk. Rincinya, dua luka berada di bagian pinggang, sementara satu luka lainnya terdapat di bagian dada.

Baca juga: Duel Dua Pelajar di Bandar Lampung, Satu Korban Ambruk Dihujam Pisau 

Saat ini pasien ditangani oleh dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular, yaitu dr. Danasha.

Tim medis, lanjut Desi, terus memantau perkembangan kondisi korban selama menjalani masa perawatan di rumah sakit.

Sebelumnya diberitakan, terjadi perkelahian pelajar salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026) sekitar pukul 11.15 WIB.

Korban berinisial V (13), warga Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung. Ia mengalami luka tusuk serius di bagian perut dan pinggang, hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moloek untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Sementara itu, terduga pelaku yang juga masih berusia 13 tahun berinisial K, juga warga Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Kondisi pelajar korban penusukan yang dirawat di RSUD Abdul Moeloek saat ini dilaporkan dalam keadaan baik.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus ) 

Sumber: Tribun Lampung
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
