Nestle Indonesia Pabrik Panjang Salurkan 15 Kambing Kurban untuk Warga dan Mitra

SALURKAN KAMBING KURBAN - PT Nestlé Indonesia Pabrik Panjang menyalurkan 15 ekor kambing kurban kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional perusahaan di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – PT Nestlé Indonesia Pabrik Panjang menyalurkan 15 ekor kambing kurban kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional perusahaan di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar sekaligus memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada masyarakat.

VP Factory Manager PT Nestlé Indonesia Pabrik Panjang, Jefri Manurun mengatakan, Iduladha menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai keikhlasan dan kepedulian sosial.

Menurutnya, kurban juga mengajarkan pentingnya menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.

“Kami ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi saat ini maupun generasi ke depan. Kurban ini mengajarkan kita tentang keikhlasan serta mempererat hubungan yang lebih baik dengan masyarakat,” ujar Jefri.

Ia menyampaikan, PT Nestlé Indonesia Pabrik Panjang telah beroperasi selama 48 tahun di Provinsi Lampung dan tumbuh bersama masyarakat Panjang.

Karena itu, perusahaan terus berupaya menciptakan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Fokus perusahaan adalah menciptakan manfaat bagi semua pihak. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap lingkungan,” katanya.

Jefri turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung operasional perusahaan dan kegiatan sosial yang dijalankan.

“Terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga semangat berbagi terus kita jalin bersama,” tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat, di antaranya Kapolsek Panjang AKP Ipran beserta jajaran, Lurah Srengsem Hendra Jaya Saputra beserta jajaran, serta Sekretaris Camat Panjang Syahril beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Sekretaris Camat Panjang Syahril mewakili camat menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT Nestlé Indonesia Pabrik Panjang kepada masyarakat sekitar.

“Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat di Kecamatan Panjang sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini karena telah memberikan bantuan dan empati kepada masyarakat,” ujar Syahril.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perusahaan senantiasa berkembang.