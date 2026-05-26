Nathan Siswa SD Immanuel Bandar Lampung Raih Prestasi Wushu di Usia 8 Tahun

SISWA BERPRESTASI - Nathanael Louvain Heriyanto saat memamerkan medali kemenangannya di depan ruang guru SD Immanuel Bandar Lampung, Selasa (26/5/2026).

Ringkasan Berita: Nathanael Laovain Hariyanto merupakan siswa Kelas 2 SD Immanuel Bandar Lampung.

Dia berprestasi di olahraga wushu dengan menyabet dua medali perak sekaligus.

Awalnya dia tidak menyangka bakal mendapat juara karena sebelumnya sempat kurang percaya diri.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Bocah laki-laki tampak lincah memainkan tongkat sambil memperagakan jurus wushu yang telah ia kuasai.

Adalah Nathanael Laovain Hariyanto, berhasil mencuri perhatian lewat sederet prestasi gemilang di cabang olahraga wushu.

Nathan merupakan siswa Kelas 2 SD Immanuel Bandar Lampung yang berlokasi di Jalan Dokter Susilo No.6, Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, kode pos 35214.

“Awalnya mama tanya, ‘Nathan mau ikut wushu tidak?’ Saat itu aku belum tahu wushu itu apa, jadi bilang aja mau,” ungkapnya sambil tersenyum pada Selasa (26/5/2026).

Tadinya Nathan mengira wushu hanyalah kegiatan ekstrakurikuler biasa yang penuh permainan menyenangkan seperti basket atau renang.

Ternyata, lanjut Nathan, olahraga bela diri asal Tiongkok yang membutuhkan latihan fisik, kedisiplinan, dan konsentrasi tinggi.

“Pertama latihan cuma belajar dasar, kuda-kuda dulu. Terus mulai belajar jurus baru,” ceritanya.

Perjalanan Nathan di dunia wushu ternyata dimulai sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak pada tahun 2021.

Di awal latihan, Nathan mengaku belum pernah membayangkan dirinya bisa menjadi juara.

Ia bahkan sempat merasa lemas dan kurang percaya diri. Berkat dukungan orang tua membuat Nathan terus bertahan hingga akhirnya kembali serius menekuni wushu.

“Aku sempat tidak mau latihan wushu lagi, tapi mama papa bilang ayo latihan lagi, supaya nanti bisa juara dan dapat medali. Akhirnya aku mau lagi,” katanya.

Langsung Juara di Lomba Perdana

Meski telah berlatih sejak TK, Nathan baru bisa mengikuti pertandingan resmi saat duduk di kelas 2 SD karena faktor usia dan kualifikasi lomba.

Kejuaraan pertamanya berlangsung pada 5–7 September 2025 di ajang Wushu Championship 2025 yang digelar di Transmart Bandar Lampung.

Tak disangka, Nathan langsung meraih dua medali perak sekaligus: