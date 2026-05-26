PADATI MASJID - Penampakan Masjid Raya Al-Bakrie, Bandar Lampung. Masyarakat diharapkan padati Masjid Al Bakrie untuk salat Id bersama Gubernur Lampung.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Masyarakat diharapkan turut memadati Masjid Raya Al Bakrie untuk salat id bersama Gubernur Lampung.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Lampung, Yuri Agustina Primasari mengatakan, Gubernur Lampung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat tinggi pratama, dan pimpinan lembaga dijadwalkan melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Raya Al Bakrie pada pukul 07.00 WIB.

"Mudah-mudahan besok ramai masyarakat yang datang. Semua fasilitas sudah kami siapkan, baik di dalam masjid maupun di halaman masjid," ujar Yuri, Selasa (26/5/2026).

Diteruskannya, setelah salat id maka akan dilanjutkan dengan penyerahan sapi kurban presiden oleh Gubernur Lampung ke pengurus Masjid Al Bakrie.

Yuri menambahkan, imam Salat Iduladha di Masjid Raya Al Bakrie yakni KH Ahmad Robiruddin Mahfudz, sedangkan khotib akan disampaikan Prof Rokhri.

Baca Juga: Pemprov Lampung Terima Bantuan 16 Sapi Kurban Presiden, 14 Ekor Bobotnya di Atas 1 Ton

Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lampung menyiapkan ratusan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah/2026.

Yuri Agustina Primasari mengatakan, tahun ini terdapat 133 ekor sapi kurban dan dua ekor kambing yang akan didistribusikan kepada masyarakat di kabupaten/kota se-Lampung.

"Dari 133 ekor sapi itu, sebanyak 65 ekor berasal dari Baznas Provinsi Lampung yang diperoleh dari infak dan zakat ASN Pemprov Lampung. Hewan kurban tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk penyediaan dan pendistribusian daging sapi segar," kata Yuri,

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)