Kasus Penusukan Siswa SMP

Polisi Sebut Pemicu Penusukan Pelajar di Bandar Lampung Gara-gara Bullying

Peristiwa tersebut dipicu aksi perundungan (bullying) yang diterima pelaku hingga akhirnya terjadi penusukan terhadap korban.

Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
KAPOLRESTA - Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengungkap pemicu penusukan pelajar di Bandar Lampung gara-gara bullying. 
Tribunlampung.co.id, Bandar LampungKapolresta Bandar Lampung Kombes Polisi Alfret Jacob Tilukay mengungkap penyebab kasus perkelahian dua pelajar di Bandar Lampung hingga terjadi penusukan.

Peristiwa tersebut dipicu aksi perundungan (bullying) yang diterima pelaku hingga akhirnya terjadi penusukan terhadap korban.

Menurut keterangan polisi, pelaku yang masih berusia 13 tahun awalnya diajak berkelahi oleh korban dan sempat terlibat pergumulan atau pitting.

Saat kejadian, pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam sejenis pisau dapur yang dipinjam dari temannya dan telah dibawa ke sekolah, lalu menusuk korban.

"Pelaku sempat diajak berkelahi oleh korban, kemudian terjadi pergumulan. Setelah itu pelaku mengeluarkan pisau dan melakukan penusukan," kata Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, seusai rilis kasus di Mapolresta Bandar Lampung, Selasa (26/5/2026).

Akibat kejadian itu, korban mengalami tiga luka tusuk, masing-masing dua luka di bagian samping badan atau pinggang dan satu luka di bagian punggung.

Hingga kini korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Polisi juga memastikan pelaku penusukan hanya satu orang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun karena usianya masih di bawah 13 tahun, polisi tidak melakukan penahanan dan telah mengembalikan pelaku kepada orang tuanya selama proses hukum berjalan.

Kapolresta Bandar Lampung menjelaskan, penanganan perkara ini selanjutnya akan mengedepankan mekanisme diversi atau penyelesaian di luar peradilan pidana sesuai sistem peradilan anak yang berlaku di Indonesia.

