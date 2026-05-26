Pria di Lampung Tengah Ditangkap usai Curi 14 Tandan Sawit Milik PT GMP

CURI SAWIT - Anggota Tekab 308 Presisi Polsek Seputih Mataram, Polres Lampung Tengah, menangkap seorang pria berinisial T (45) diduga mencuri 14 tandan buah kelapa sawit milik PT Gunung Madu Plantation (GMP), Selasa (26/5/2026).

Ringkasan Berita: Polisi tangkap pria berinisial T diduga mencuri 14 tandan sawit PT GMP.

Pelaku ditangkap pada Senin (25/5/2026) dini hari sekitar pukul 02.25 WIB.

Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di lokasi kejadian.

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Anggota Tekab 308 Presisi Polsek Seputih Mataram, Polres Lampung Tengah, menangkap seorang pria berinisial T (45) karena diduga mencuri 14 tandan buah kelapa sawit milik PT Gunung Madu Plantation (GMP).

Pelaku yang merupakan warga Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah tersebut ditangkap pada Senin (25/5/2026) dini hari sekitar pukul 02.25 WIB.

Kapolsek Seputih Mataram AKP Junaidi, mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, mengonfirmasi penangkapan tersebut.

Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di lokasi kejadian.

"Pelaku diamankan berikut barang bukti berupa 14 tandan buah kelapa sawit, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa plat nomor, obrok bambu, serta sebilah golok yang digunakan untuk memotong buah sawit," kata Junaidi, Selasa (26/5/2026).

Baca Juga: Kronologi Penangkapan Pencuri Sawit di Lamteng, Tertangkap Tangan Saat Beraksi di Kebun PT GMP

Junaidi menjelaskan, aksi pencurian ini pertama kali diketahui oleh petugas keamanan (security) PT GMP yang sedang berpatroli.

Melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku, petugas keamanan langsung menghubungi Polsek Seputih Mataram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Kapolsek, pelaku diketahui melancarkan aksinya dengan memotong tandan sawit dari pohon menggunakan golok.

Buah sawit hasil curian tersebut kemudian diangkut menggunakan sepeda motor untuk dibawa keluar dari area perkebunan dan rencananya akan dijual kembali.

Akibat insiden pencurian ini, pihak PT GMP dilaporkan mengalami kerugian materiil sekitar Rp 572.000.

"Saat ini, pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Seputih Mataram untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, T dijerat dengan Pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian," tutupnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)