Pemprov Lampung Bidik Kenaikan Produktivitas Pangan untuk Perkuat Ekonomi Daerah

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan produktivitas pangan guna memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (26/5/2026).

Menurut Mirza, Lampung memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung pangan nasional karena didukung luas lahan pertanian yang besar dan sumber daya pertanian yang kuat.

Namun demikian, ia menilai produktivitas sejumlah komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan daerah maupun negara lain.

“Kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, bukan hanya hasil panennya yang naik, tetapi juga kesejahteraan petani, daya beli masyarakat hingga pertumbuhan ekonomi daerah ikut terdorong,” kata Mirza.

Ia menjelaskan, sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada tiga komoditas utama tersebut.

Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi salah satu agenda prioritas Pemprov Lampung dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Mirza menyebut sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan menjadi tulang punggung ekonomi Lampung dengan kontribusi mencapai Rp150 triliun atau sekitar 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

Dari total luas wilayah Lampung sekitar 3,3 juta hektare, sebanyak 1,2 hingga 1,3 juta hektare merupakan lahan pertanian aktif yang menopang kehidupan sekitar 2 juta tenaga kerja.

“Lampung sejak dulu menjadi daerah penyangga pangan untuk wilayah Jawa, Sumatera hingga DKI Jakarta,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga menyoroti upaya pemerintah menjaga kesejahteraan petani melalui penguatan tata niaga dan stabilitas harga komoditas pertanian.

Salah satunya melalui kebijakan perlindungan harga gabah di tingkat petani yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram.

Menurutnya, kondisi ekonomi pedesaan mulai menunjukkan tren positif.

Hal itu terlihat dari meningkatnya penjualan kendaraan bermotor hingga 30 persen di sejumlah kabupaten serta kenaikan angka pendaftaran mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta di Lampung hingga 20 persen.