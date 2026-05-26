Tabiat Siswa SMP yang Nekat Tusuk Temannya di Bandar Lampung, Terkenal Tertutup

INSIDEN PENUSUKAN - Suasana di sekitar kediaman korban, V (13), pada Selasa (26/5/2026) sore. V menjadi korban penusukan temannya sendiri, K (13). Tabiat K pun dibongkar rekan satu sekolahnya.

Ringkasan Berita: Siswa SMP berinisial K (13) di Way Halim tusuk temannya sendiri.

Pelaku dikenal pendiam dan tertutup di sekolah.

Korban V (13) mengalami luka tusuk serius di perut & pinggang.

Korban dirawat di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek.

Polisi telah mengamankan pelaku untuk pemeriksaan lanjut.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Sosok K (13), siswa SMP di Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung yang nekat menusuk temannya sendiri, dikenal sebagai pribadi yang sangat tertutup dan pendiam di sekolah.

Kesaksian ini meluncur dari sejumlah rekan sekolahnya setelah aksi nekat K yang menggegerkan warga pada Senin (25/5/2026) siang kemarin.

E (13), satu di antara teman K, mengaku sangat terkejut dengan insiden tersebut. Meski tidak berada di kelas yang sama, E mengenal K sebagai anak yang tidak banyak tingkah dan cenderung menarik diri, walaupun sesekali masih mau bergaul dengan teman-temannya.

"Orangnya memang lebih pendiam, tapi tetap main sama teman-teman seperti biasa," ujar E saat ditemui di luar sekolah, Selasa (26/5/2026).

Selama ini, K bahkan tidak pernah menunjukkan gelagat aneh, tanda-tanda stres, atau konflik personal dengan siapa pun di lingkungan sekolah.

Baca juga: Polisi Sebut Pemicu Penusukan Pelajar di Bandar Lampung Gara-gara Bullying

Hubungan antara pelaku K dan korbannya, V (13), sebenarnya cukup berjarak.

Selain tidak bertetangga meski sama-sama tinggal di Way Halim, keduanya juga duduk di kelas VII yang berbeda.

Hal itu membuat banyak siswa lain tidak pernah mendengar adanya perselisihan mencolok di antara mereka sebelum perkelahian berdarah itu pecah sekitar pukul 11.15 WIB.

Di sisi lain, Ros (53), tetangga dekat rumah korban, mengaku sama sekali tidak mengenal sosok pelaku K.

"Nggak kenal. Bukan warga sini," cetus Ros saat ditemui di rumahnya.

Ros menceritakan bahwa lingkungan rumah korban memang selalu sepi di siang hari karena mayoritas warga sibuk bekerja.

V sendiri merupakan anak bungsu dari dua bersaudara yang orang tuanya bekerja hingga sore hari, ayahnya berprofesi sebagai buruh bangunan dan ibunya menjaga toko.

Biasanya, V baru pulang sekolah sekitar pukul 15.00 WIB dan kerap menghabiskan waktu di dalam rumah yang kosong sambil bermain ponsel, atau sesekali keluar jika musim layangan tiba.

Saat insiden penusukan terjadi, suasana kampung sedang lengang-lengangnya. Ros baru mengetahui kejadian mengerikan itu setelah lingkungan rumahnya mendadak ramai diserbu warga dan anak-anak sekolah.

Akibat peristiwa tersebut, V harus dilarikan ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek karena mengalami luka tusuk serius di bagian perut dan pinggang.

Sementara itu, pelaku K kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )