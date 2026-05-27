Wali Kota Bandar Lampung Sebut Idul Adha Mengajarkan Kesabaran, Keikhlasan dan Toleransi

IDUL ADHA - Wali Kota Bandar Lanpung Eva Dwiana melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Al Furqon, Rabu (27/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Eva Dwiana menyampaikan harapan besar bagi kemajuan Kota Bandar Lampung sekaligus mendoakan para jemaah haji asal daerah itu agar menjadi haji yang mabrur dan mabroroh.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Al Furqon, Rabu (27/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Eva Dwiana menyampaikan harapan besar bagi kemajuan Kota Bandar Lampung sekaligus mendoakan para jemaah haji asal daerah itu agar menjadi haji yang mabrur dan mabroroh.

Eva mengatakan, ibadah haji mengajarkan makna kesabaran, keikhlasan, dan toleransi yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut penting untuk memperkuat kebersamaan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

"Alhamdulillah, jemaah haji kita khususnya dari Kota Bandar Lampung telah kembali. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabroroh, serta doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci diijabah Allah SWT," ujar Eva Dwiana.

Pada momen Idul Adha itu, Eva juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor.

Ia berharap pembangunan fisik maupun nonfisik dapat terus berjalan merata demi mendorong pertumbuhan daerah.

Selain itu, Pemkot Bandar Lampung juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar berbagai program pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan optimal.

Eva Dwiana menilai keberhasilan pembangunan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan Bandar Lampung yang lebih maju.

"Kalau masyarakat dan pemerintah bisa berkolaborasi dengan baik, insyaallah seluruh program pembangunan berjalan lancar dan membawa kebaikan bagi semua," katanya.

Eva kembali menyampaikan ucapan selamat datang kepada para jemaah haji asal Bandar Lampung. Ia berharap ibadah yang telah dijalankan membawa keberkahan bagi keluarga maupun masyarakat luas.

"Harapan kita bersama, semoga seluruh masyarakat Bandar Lampung selalu diberikan kesehatan dan Allah SWT memberikan yang terbaik untuk kota ini," tutupnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )