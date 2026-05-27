Berita Lampung

Prakiraan cuaca Lampung Rabu 27 Mei 2026, Hujan Masih Terjadi di 3 Wilayah

Sebanyak tiga wilayah di Lampung hujan ringan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG).

Tayang:
Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
zoom-inlihat foto Prakiraan cuaca Lampung Rabu 27 Mei 2026, Hujan Masih Terjadi di 3 Wilayah
Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono
HUJAN - Cuaca hujan mengguyur wilayah Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung. BMKG memprediksi Rabu 27 Mei 2026 masih terjadi hujan di wilayah Lampung. 
Ringkasan Berita:
  • Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Rabu 27 Mei 2026.
  • Tiga wilayah di Lampung hujan ringan menurut BMKG.
  • Empat daerah lainnya udara kabur, lima berawan dan 3 kabut asap.

Tribunlampung.co.id, Bandar LampungPrakiraan cuaca Lampung hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Hujan masih terjadi di tiga wilayah di Lampung

Sebanyak tiga wilayah di Lampung hujan ringan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG). Kemudian empat lainnya udara kabur, lima berawan dan tiga kabut asap.

Berikut ini prakiraan cuaca Provinsi Lampung melansir dari website BMKG, bmkg.go.id, Rabu (27/5/2026):

  1. Lampung Selatan, diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 26–29°C dan kelembaban udara 74–86 persen.
  2. Lampung Tengah diperkirakan cuacanya udara kabur. Sementara suhunya mencapai 25–31°C dan kelembaban udara 66–94 persen.
  3. Lampung Utara diperkirakan cuacanya udara kabur. Sementara suhunya mencapai 25–31°C dan kelembaban udara 65–94 persen. 
  4. Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan kabut/asap. Sementara suhunya mencapai 18–26°C dan kelembaban udara 72–99 persen. 
  5. Tulang Bawang diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 25–31°C dan kelembaban udara 65–94 persen. 
  6. Tanggamus diperkirakan cuacanya akan udara kabru. Sementara suhunya mencapai 22–28°C dan kelembaban udara 70–97 persen. 
  7. Lampung Timur diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 25–31°C dan kelembaban udara 65–91 persen. 
  8. Way Kanan diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–31°C dan kelembaban udara 68–98 persen. 
  9. Pesawaran diperkirakan kabut/asap. Sementara suhunya mencapai 22–28°C dan kelembapan udara 67–97 persen. 
  10. Pringsewu diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 24–31°C dan kelembaban udara 62–93 persen. 
  11. Mesuji diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 25–31°C dan kelembaban udara 66–95 persen. 
  12. Tulang Bawang Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–31°C dan kelembaban udara 66–98 persen.
  13. Pesisir Barat diperkirakan cuacanya akan kabut/asap. Sementara suhunya mencapai 22–29°C dan kelembaban udara 65–98 persen. 
  14. Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan  kelembaban udara 68–92 persen. 
  15. Kota Metro diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 25–31°C dan kelembaban udara 68–93 persen. 

Demikian prakiraan cuaca Lampung hari ini, Rabu, 27 Mei 2026. Semoga bermanfaat. 

( Tribunlampung.co.id )

Sumber: Tribun Lampung
Tags
Bandar Lampung
Lampung
cuaca
BMKG
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Berita Lampung
Video Pilihan
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan