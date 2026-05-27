Prakiraan cuaca Lampung Rabu 27 Mei 2026, Hujan Masih Terjadi di 3 Wilayah

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Hujan masih terjadi di tiga wilayah di Lampung.

Sebanyak tiga wilayah di Lampung hujan ringan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG). Kemudian empat lainnya udara kabur, lima berawan dan tiga kabut asap.

Berikut ini prakiraan cuaca Provinsi Lampung melansir dari website BMKG, bmkg.go.id, Rabu (27/5/2026):

Lampung Selatan, diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 26–29°C dan kelembaban udara 74–86 persen. Lampung Tengah diperkirakan cuacanya udara kabur. Sementara suhunya mencapai 25–31°C dan kelembaban udara 66–94 persen. Lampung Utara diperkirakan cuacanya udara kabur. Sementara suhunya mencapai 25–31°C dan kelembaban udara 65–94 persen. Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan kabut/asap. Sementara suhunya mencapai 18–26°C dan kelembaban udara 72–99 persen. Tulang Bawang diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 25–31°C dan kelembaban udara 65–94 persen. Tanggamus diperkirakan cuacanya akan udara kabru. Sementara suhunya mencapai 22–28°C dan kelembaban udara 70–97 persen. Lampung Timur diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 25–31°C dan kelembaban udara 65–91 persen. Way Kanan diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–31°C dan kelembaban udara 68–98 persen. Pesawaran diperkirakan kabut/asap. Sementara suhunya mencapai 22–28°C dan kelembapan udara 67–97 persen. Pringsewu diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 24–31°C dan kelembaban udara 62–93 persen. Mesuji diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 25–31°C dan kelembaban udara 66–95 persen. Tulang Bawang Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–31°C dan kelembaban udara 66–98 persen. Pesisir Barat diperkirakan cuacanya akan kabut/asap. Sementara suhunya mencapai 22–29°C dan kelembaban udara 65–98 persen. Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 68–92 persen. Kota Metro diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 25–31°C dan kelembaban udara 68–93 persen.

Demikian prakiraan cuaca Lampung hari ini, Rabu, 27 Mei 2026. Semoga bermanfaat.

