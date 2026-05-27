Idul Adha 2026

Gubernur Mirza Ajak Masyarakat Lampung Maknai Idul Adha dengan Kepedulian Sosial

Momentum hari raya kurban itu berlangsung khidmat sekaligus penuh kehangatan kebersamaan.

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: Riyo Pratama | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
zoom-inlihat foto Gubernur Mirza Ajak Masyarakat Lampung Maknai Idul Adha dengan Kepedulian Sosial
Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
IDUL ADHA - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat diwawancarai seusai salat Idul Adha 2026. Gubernur Mirza ajak masyarakat memaknai Idul Adha dengan kepedulian sosial. 
Ringkasan Berita:
  • Ribuan masyarakat memadati Lapangan Al Bakrie, Bandar Lampung saat pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 H.
  • Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal hadir bersama jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Lampung.
  • Dia mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai momen memperkuat kepedulian sosial.

Tribunlampung.co.id, Bandar LampungRibuan masyarakat memadati Lapangan Al Bakrie, Bandar Lampung saat pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026). 

Momentum hari raya kurban itu berlangsung khidmat sekaligus penuh kehangatan kebersamaan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang hadir bersama jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai momen memperkuat kepedulian sosial. Serta semangat berbagi kepada sesama.

“Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal usai pelaksanaan Salat Id.

Pantauan di lokasi, Ketua DPRD Lampung Giri Akbar, turut hadir di antara sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca juga: Komisaris Independen PLN Pastikan Kesiapan SPKLU di Lampung Jelang Idul Adha

Ribuan warga dari berbagai wilayah di Bandar Lampung juga mengikuti Salat Id dengan tertib sejak pagi hari.

Suasana semakin hangat setelah pelaksanaan salat selesai. Banyak jemaah memanfaatkan kesempatan untuk berfoto bersama Gubernur Lampung

Rahmat Mirzani Djausal tampak melayani masyarakat yang ingin bersalaman maupun mengabadikan momen bersama.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lampung juga menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada panitia kurban. 

Sapi dengan bobot lebih dari satu ton itu nantinya akan disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat.

Penyerahan sapi bantuan presiden itu disambut antusias warga yang hadir.

Kehadiran bantuan tersebut dinilai menjadi simbol perhatian pemerintah kepada masyarakat sekaligus memperkuat nilai gotong royong dan kebersamaan dalam perayaan Idul Adha.

Pelaksanaan Salat Idul Adha di Al Bakrie berlangsung aman dan lancar hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama) 

Sumber: Tribun Lampung
Tags
Gubernur Lampung
Bandar Lampung
Lampung
Idul Adha
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Idul Adha 2026
Video Pilihan
Hajatan Jadi Menegangkan! Sapi Kurban Ngamuk Terobos Tenda Nikahan di Banyumas, Hewan Diduga Stres
Hajatan Jadi Menegangkan! Sapi Kurban Ngamuk Terobos Tenda Nikahan di Banyumas, Hewan Diduga Stres
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan