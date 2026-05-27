Gubernur Mirza Ajak Masyarakat Lampung Maknai Idul Adha dengan Kepedulian Sosial

IDUL ADHA - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat diwawancarai seusai salat Idul Adha 2026. Gubernur Mirza ajak masyarakat memaknai Idul Adha dengan kepedulian sosial.

Ringkasan Berita: Ribuan masyarakat memadati Lapangan Al Bakrie, Bandar Lampung saat pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 H.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal hadir bersama jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Lampung

Dia mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai momen memperkuat kepedulian sosial.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ribuan masyarakat memadati Lapangan Al Bakrie, Bandar Lampung saat pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026).

Momentum hari raya kurban itu berlangsung khidmat sekaligus penuh kehangatan kebersamaan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang hadir bersama jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai momen memperkuat kepedulian sosial. Serta semangat berbagi kepada sesama.

“Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal usai pelaksanaan Salat Id.

Pantauan di lokasi, Ketua DPRD Lampung Giri Akbar, turut hadir di antara sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Ribuan warga dari berbagai wilayah di Bandar Lampung juga mengikuti Salat Id dengan tertib sejak pagi hari.

Suasana semakin hangat setelah pelaksanaan salat selesai. Banyak jemaah memanfaatkan kesempatan untuk berfoto bersama Gubernur Lampung.

Rahmat Mirzani Djausal tampak melayani masyarakat yang ingin bersalaman maupun mengabadikan momen bersama.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lampung juga menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada panitia kurban.

Sapi dengan bobot lebih dari satu ton itu nantinya akan disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat.

Penyerahan sapi bantuan presiden itu disambut antusias warga yang hadir.

Kehadiran bantuan tersebut dinilai menjadi simbol perhatian pemerintah kepada masyarakat sekaligus memperkuat nilai gotong royong dan kebersamaan dalam perayaan Idul Adha.

Pelaksanaan Salat Idul Adha di Al Bakrie berlangsung aman dan lancar hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

