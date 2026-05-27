Khotbah Salat Idul Adha Muhammadiyah di Lampung Soroti Dampak Konflik Timur Tengah

SALAT ADHA - Khatib salat Idul Adha 2026 Prof Warsito, Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung sekaligus Deputi IV Kemenko PMK RI, Rabu 27 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Ribuan jemaah Muhammadiyah mengikuti Salat Idul Adha 1447 H di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

Salat dipimpin Prof Syafrimen, sementara khotbah disampaikan Prof Warsito.

Khotbah menyoroti dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ribuan jemaah Muhammadiyah melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Kompleks Perguruan Muhammadiyah Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Rabu (27/5/2026).

Jemaah memadati halaman masjid hingga pinggir jalan sekitar lokasi.

Antusiasme warga juga terlihat dari barisan kendaraan yang mengular sejak pagi.

Salat Idul Adha dimulai pukul 07.00 WIB dengan Prof Syafrimen sebagai imam.

Sementara khatib yakni Prof Warsito, Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung sekaligus Deputi IV Kemenko PMK RI.

Dalam khotbahnya, Warsito mengangkat tema keteladanan Nabi Ibrahim AS di tengah dampak konflik global di Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Konflik di Timur Tengah bukan sekadar isu geopolitik yang jauh dari kita,” kata Warsito.

Menurutnya, dampak konflik terasa pada kenaikan harga energi dan bahan pokok sehingga masyarakat diminta bersabar, berikhtiar, dan hidup hemat.

Ia juga mengingatkan bahwa Idul Adha bukan hanya tentang berkurban hewan, tetapi juga mengendalikan hawa nafsu dan perilaku konsumtif.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)