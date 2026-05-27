Polresta Bandar Lampung Salurkan Hewan Kurban ke Tiga Tempat Ibadah

HEWAN KURBAN - Polresta Bandar Lampung menyalurkan bantuan hewan kurban kepada tiga rumah ibadah di sekitar lingkungan Mapolresta Bandar Lampung. Penyerahan hewan kurban dilakukan langsung Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, Selasa (26/5/2026) sore.

Penyerahan hewan kurban dilakukan langsung Kapolresta Bandar Lampung , Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay.

Momentum Idul Adha menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dan semangat berbagi kepada sesama.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Polresta Bandar Lampung menyalurkan bantuan hewan kurban kepada tiga rumah ibadah di sekitar lingkungan Mapolresta Bandar Lampung.

Penyerahan hewan kurban dilakukan langsung Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, Selasa (26/5/2026) sore.

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan, momentum Idul Adha menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dan semangat berbagi kepada sesama.

"Tiga rumah ibadah yang menerima bantuan tersebut yakni Musala Al Hidayah, Masjid Nurul Yaqin, dan Musala An Nur," kata Agustina, Rabu (27/5/2026).

Ia menyebut penyaluran hewan kurban tersebut sebagai bentuk kepedulian dan upaya mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat sekitar.

"Penyerahan hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian Polresta Bandar Lampung kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan baik dengan warga di sekitar lingkungan Mapolresta,"

Menurut dia, kegiatan sosial dan keagamaan seperti ini menjadi bagian dari komitmen Polresta Bandar Lampung untuk terus hadir di tengah masyarakat.

"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat sinergitas antara Polri dan warga," ujarnya.

Ia menambahkan, Polresta Bandar Lampung tidak hanya berfokus pada tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Semoga bantuan hewan kurban ini dapat membantu masyarakat dan membawa keberkahan bagi semua," tutupnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )