Pemkot Metro Siagakan 59 Tim Pengawas untuk Pastikan Hewan Kurban Sehat

PETUGAS - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (KP3) Kota Metro menyiapkan 14 dokter hewan yang tersebar di lima kecamatan sebagai koordinator pemeriksaan, Rabu (27/5/2026). (Kominfo)

Ringkasan Berita: Pemkot Metro memastikan pelaksanaan ibadah kurban aman, sehat, dan sesuai standar keamanan pangan.

Wali Kota melepas 59 personel Tim Pemeriksa Hewan Kurban.

Pengawasan melibatkan dokter hewan, tenaga veteriner, relawan, dan pelajar SMK.

Tribunlampung.co.id, Kota Mtero - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro memastikan pelaksanaan ibadah kurban tahun ini berjalan aman, sehat, dan sesuai standar keamanan pangan.

Langkah ini dilakukan menyusul peningkatan jumlah hewan kurban serta titik pemotongan di wilayah setempat.

Untuk mengawal proses tersebut, Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso secara resmi melepas 59 personel Tim Pemeriksa Hewan Kurban di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (27/5/2026).

Kegiatan pengawasan ini melibatkan sejumlah unsur, di antaranya perangkat daerah terkait, dokter hewan, tenaga paramedik veteriner, relawan, serta pelajar dari SMK di Kota Metro.

Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menegaskan bahwa pengawasan hewan kurban merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah kurban.

“Pemerintah Kota Metro ingin memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan hewan yang dipotong benar-benar sehat serta layak dikonsumsi masyarakat,” ujar Bambang, Rabu (27/5/2026).

Ia menyebutkan, berdasarkan data sementara, jumlah hewan kurban tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari dua ribu ekor selama hari tasyrik.

Bambang juga mengapresiasi semangat berkurban masyarakat yang tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Ia berharap distribusi daging kurban dapat berjalan lancar serta menjangkau masyarakat secara merata.

Untuk mengoptimalkan pengawasan di lapangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (KP3) Kota Metro menyiapkan 14 dokter hewan yang tersebar di lima kecamatan sebagai koordinator pemeriksaan.

Plt. Kepala Dinas KP3 Kota Metro, Pipi Puspita, menjelaskan bahwa total personel yang diterjunkan tahun ini mencapai 59 orang. Selain tenaga teknis, pemerintah daerah juga memberikan ruang edukasi bagi pelajar.

“Total tim pengawas hewan kurban ada 59 orang. Selain tenaga teknis dan paramedik veteriner, tahun ini kami juga melibatkan siswa dari SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 2 Kota Metro untuk belajar langsung dalam proses pengawasan hewan kurban,” ujar Pipi.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 382 titik pemotongan hewan kurban telah terdata di Kota Metro. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring laporan susulan dari masyarakat.

Terkait data hewan kurban, tim baru memverifikasi sebanyak 794 ekor kambing, sementara pendataan sapi masih terus dilakukan di lapangan.

Dinas KP3 mengimbau pengurus tempat ibadah maupun panitia kurban yang lokasinya belum terdata agar segera berkoordinasi dengan petugas di wilayah masing-masing.

“Setiap kecamatan telah memiliki koordinator dokter hewan beserta nomor kontaknya. Masyarakat dapat langsung menghubungi jika membutuhkan pemeriksaan atau pendampingan,” pungkas Pipi. (TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)