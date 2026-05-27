Open House Idul Adha di Metro, Warga Antusias Bersilaturahmi dengan Wali Kota

OPEN HOUSE - Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menjamu masyarakat dna jajaran Pemkot Metro saat menggelar open house di rumah dinas, Rabu (27/5/2026).

Ringkasan Berita: Ratusan warga memadati Rumah Dinas Wali Kota Metro pada open house Idul Adha 1447 H, Rabu (27/5/2026).

Warga datang usai Salat Id untuk bersilaturahmi dengan Wali Kota Bambang Iman Santoso.

Hadir Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ASN.

Tribunlampung.co.id, Kota Metro - Ratusan warga memadati Rumah Dinas Wali Kota Metro pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026), dalam kegiatan open house yang digelar Pemerintah Kota Metro.

Usai Salat Id, masyarakat dari berbagai kalangan mulai berdatangan untuk bersilaturahmi dengan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso beserta keluarga.

Turut hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga aparatur sipil negara (ASN).

Bambang membuka langsung pintu kediamannya dan menyambut para tamu yang hadir secara bergantian.

Ia mengatakan, open house menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat tanpa sekat.

“Silaturahmi seperti ini memperkuat hubungan pemerintah dan masyarakat. Saling memaafkan dan membangun kebersamaan menjadi modal penting menjaga ketenteraman dan kemajuan Kota Metro,” ujarnya.

Bambang menambahkan, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kepedulian sosial.

Warga tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Open house ini terbuka untuk masyarakat Kota Metro yang ingin bersilaturahmi langsung dengan kepala daerah.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)