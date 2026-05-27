Polisi Tangkap Oknum Komcad yang Mengaku TNI AL dan Buat Laporan Curanmor Palsu

DITANGKAP - Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilulay saat menjelaskan terkait anggota Komcad tipu korbannya, Rabu (27/5/2026).(Bayu Saputra)

Ringkasan Berita: Oknum Komcad TNI AL Muhammad Rizky Perdana ditangkap polisi karena laporan palsu dugaan curas.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Seorang oknum Komponen Cadangan (Komcad) TNI AL bernama Muhammad Rizky Perdana ditangkap pihak kepolisian setelah diketahui membuat laporan palsu terkait dugaan pencurian dengan kekerasan (curas) yang ternyata tidak terjadi.

Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilulay, mengatakan pelaku awalnya datang ke Polresta Bandar Lampung bersama pacarnya, Riska Adelia, pada Kamis (14/5/2026) untuk melaporkan kehilangan sepeda motor di wilayah PJR Panjang, Jalan Insinyur Sutami.

Dalam laporannya, pelaku mengaku sebagai anggota TNI AL yang berdinas di Lanal Panjang dengan pangkat Sersan Satu (Sertu).

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh petugas piket Reskrim dan Pamapta dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Namun, dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah kejanggalan dalam keterangan pelaku.

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, klaim pelaku sebagai anggota aktif TNI AL di Lanal Panjang juga dipastikan tidak benar.

“Setelah kami lakukan pengecekan, nama yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai anggota yang berdinas di Lanal Panjang,” kata Alfret, Rabu (27/5/2026).

Dalam pemeriksaan lanjutan, pelaku akhirnya mengakui bahwa dirinya bukan anggota TNI AL aktif, melainkan anggota Komcad AL.

Ia juga mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kejadian curas yang dilaporkannya.

Polisi mengungkap, sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut sebenarnya merupakan milik pacarnya yang dipinjam pelaku.

Motor itu kemudian dijual kepada rekannya sesama Komcad bernama Tio seharga Rp6,5 juta.

Penjualan motor tersebut dilakukan karena pelaku mengaku kesulitan membayar cicilan kendaraan.

“Motifnya karena faktor ekonomi dan terbebani cicilan motor,” ujar Alfret.

Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit ponsel Oppo warna biru, serta pakaian berupa kaus dan celana loreng milik pelaku.

Pelaku ditangkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor: B/803/V/2026/SPKT/Polresta Bandar Lampung/Polda Lampung tertanggal 14 Mei 2026.

Saat ini pelaku telah diamankan dan dijerat dengan pasal terkait laporan palsu dan atau penggelapan sesuai ketentuan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)