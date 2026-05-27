Bupati Lamtim Salat Idul Adha Bersama Masyarakat di Lapangan Masjid Al Istiqomah Sribawono

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Timur - Penuh khidmat dan kebersamaan, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah hadir di Lapangan Masjid Al Istiqomah, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono untuk Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat, Rabu (27/5/2026).

Pelaksanaan Salat Idul Adha berlangsung dengan tertib, khusyuk, dan penuh rasa kekeluargaan.

Momen hari besar umat Islam itu menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Ela Siti Nuryamah menyampaikan, Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk meningkatkan rasa empati dan semangat berbagi kepada sesama.

“Semangat Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama," ujarnya.

"Semoga kebersamaan ini semakin mempererat persatuan dan membawa keberkahan bagi masyarakat Lampung Timur,” sambung Ela.

Usai pelaksanaan Salat Id, Bupati Ela menyerahkan satu ekor sapi kurban untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono.

Penyerahan hewan kurban disambut antusias masyarakat dan pengurus masjid. Warga mengaku bersyukur atas perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, perayaan Idul Adha di Bandar Sribhawono diharapkan semakin memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan nilai solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Dalam pelaksanaan Salat Id tersebut, Ela didampingi jajaran Forkopimda Lampung Timur, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, para Kabag, Camat Bandar Sribhawono beserta jajaran, serta ribuan masyarakat yang memadati area lapangan sejak pagi hari. (*)

