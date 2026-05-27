Breaking News Kebakaran Bedeng di Pesawahan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung

Si jago merah yang melalap bangunan itu cepat merambat sehingga warga panik.

Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
PEMADAMAN - Petugas Damkarmat Bandar Lampung melakukan pemadaman kebakaran bedeng atau rumah indekos di Jalan Ikan Paus RT 13, Lingkungan I, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Rabu (27/5/2026) sekitar pukul 09.40 WIB. 
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Bedeng atau rumah indekos di Jalan Ikan Paus RT 13, Lingkungan I, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung mengalami kebakaran hebat, Rabu (27/5/2026) pagi.

Sontak peristiwa kebakaran itu membuat geger warga sekitar di tengah momen Hari Raya Idul Adha 2026.

Peristiwa kebakaran bedengan terjadi pada pukul 09.40 WIB. Si jago merah yang melalap bangunan itu cepat merambat sehingga warga panik.

Apalagi lokasi bedeng yang terbakar berada di kompleks permukiman padat. 

Sejumlah warga berupaya membantu memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran (damkar) tiba di lokasi.

Penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Arus warga di sekitar Jalan Ikan Paus juga sempat mengalami kepadatan akibat banyaknya masyarakat yang menyaksikan proses pemadaman.

