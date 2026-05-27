Bupati Pesawaran Nanda Indira Salat Idul Adha di Masjid Nurul Amal Tegineneng

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Pesawaran di Masjid Nurul Amal, Desa Kotaagung, Kecamatan Tegineneng, Rabu (27/5/2026).

Kegiatan ibadah tersebut berlangsung khidmat dan menjadi pusat perhatian warga yang turut memadati area masjid sejak pagi.

Dalam kesempatan itu, Nanda menegaskan bahwa Idul Adha menjadi pengingat pentingnya keteguhan iman dan keteladanan Nabi Ibrahim AS.

“Keteguhan iman Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi teladan,” ujarnya.

Ia juga menekankan dimensi sosial dari perayaan Idul Adha yang mendorong umat untuk saling peduli.

“Saya mengajak masyarakat yang memiliki kelapangan rezeki untuk berkurban,” kata Nanda, seraya menambahkan bahwa ibadah tersebut mencerminkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Lebih lanjut, Nanda menyebutkan bahwa semangat berkurban harus diikuti dengan penguatan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, distribusi daging kurban menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian pemerintah dan masyarakat kepada warga yang membutuhkan.

Pelaksanaan Salat Idul Adha di Tegineneng turut dihadiri Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, jajaran pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga menerima bantuan kemasyarakatan Presiden RI berupa satu ekor sapi kurban jenis Limousin berbobot 1.023 kilogram untuk disalurkan kepada masyarakat.

Di lokasi lain, Salat Idul Adha juga digelar di Islamic Center Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Gedong Tataan, dengan kehadiran Sekretaris Daerah Wildan bersama jajaran pejabat daerah.

Tahun ini, Islamic Center menerima bantuan hewan kurban berupa dua ekor sapi, tiga ekor domba, dan satu ekor kambing yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

Seusai rangkaian ibadah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melanjutkan agenda dengan kegiatan Halal Bihalal dan silaturahmi di Lamban Agung, Kompleks Rumah Dinas Bupati Pesawaran, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, sebagai upaya mempererat hubungan antarjajaran pemerintah dan masyarakat.

