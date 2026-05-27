Kerugian Akibat Kebakaran Rumah Indekos 6 Bedeng di Bandar Lampung Capai Rp 125 Juta

KERUGIAN - Kerugian yang diakibatkan atas kebakaran rumah indekos enam bedeng di Jalan Ikan Paus RT 13, LK I, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung mencapai Rp 125 juta, Rabu (27/5/2026) sekitar pukul 09.40 WIB.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kerugian kebakaran rumah indekos enam bedeng di Jalan Ikan Paus RT 13, LK I, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung mencapai Rp 125 juta.

Peristiwa kebakaran itu saat penghuni bedengan sedang menyaksikan pemotongan hewan kurban, Rabu (27/5/2026) pukul 09.40 WIB.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Bandar Lampung, Anthoni Irawan mengatakan, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 15 x 6 meter.

"Akibat kebakaran tersebut, sedikitnya enam kepala keluarga terdampak dengan total kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp 125 juta berdasarkan keterangan pamong setempat," ujar Anthoni.

Rincinya bedeng nomor 1 mengalami kerusakan bagian atap terbakar dan tembok mengalami keruntuhan. Meski demikian, barang-barang berharga dilaporkan tidak terdampak. Kerugian ditaksir mencapai Rp 25 juta.

Sementara itu di bedeng nomor 2 sejumlah barang penting ikut terbakar. Antara lain berkas dan surat berharga, STNK, kunci mobil Agya tahun 2015, televisi, sound system, kulkas, kipas angin, mesin cuci, hingga perabotan rumah tangga. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 25 juta.

Kondisi serupa juga terjadi di bedeng nomor 3 yang diduga ikut terbakar adalah emas seberat 10 gram, uang tunai Rp 3 juta, berkas penting, televisi, dan kulkas. Kerugian ditaksir Rp 25 juta.

Kemudian pada bedeng nomor 4, api menghanguskan sejumlah barang elektronik dan perabot rumah tangga seperti satu unit televisi, dua kulkas, dua kipas angin, satu handphone, serta perlengkapan rumah lainnya. Kerugian diperkirakan Rp25 juta.

Di bedeng nomor 5, kebakaran menghanguskan barang-barang seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan perabot rumah tangga. Kerugian ditaksir mencapai Rp25 juta.

Selain lima bedeng tersebut, api juga menyambar bagian loteng rumah milik Amin Supardi (53).

Beruntung, kebakaran di rumah itu tidak meluas dan kerugian diperkirakan sekitar Rp 500 ribu.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak terkait.

Petugas Damkarmat Kota Bandar Lampung telah melakukan proses pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )