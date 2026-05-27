Ambil Bantuan dari Pemkot, Warga Ngaku Dimintai Uang Rp20 Ribu, Lurah Buka Suara

Momen pembagian bantuan beras di Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026). Sejumlah warga di Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung, mengaku dimintai uang sebesar Rp20 ribu saat hendak mengambil bantuan pangan dari pemerintah daerah. Kabar tersebut sempat ramai, sampai akhirnya pihak kelurahan setempat terpaksa buka suara untuk meluruskan kabar miring tersebut.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Sejumlah warga di Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung, mengaku dimintai uang sebesar Rp20 ribu saat hendak mengambil bantuan pangan dari pemerintah daerah.

Kabar tersebut sempat ramai, sampai akhirnya pihak kelurahan setempat terpaksa buka suara untuk meluruskan kabar miring tersebut. Isu penarikan biaya tambahan ini sempat memicu keresahan di tengah masyarakat yang berharap bantuan tersebut bisa diterima secara utuh tanpa syarat.

Lurah Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Muhammad Husin membantah telah memerintahkan ketua RT setempat memungut uang, terutama dari warga penerima bantuan beras dan minyak goreng program Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pihak kelurahan, kata Husin, memastikan segala operasional pengiriman logistik sepenuhnya sudah ditanggung oleh dinas terkait, sehingga tidak ada alasan untuk membebankan biaya apa pun kepada masyarakat.

Sebelum adanya klarifikasi ini, sejumlah warga RT 19 dan RT 20 Kelurahan Kupang Kota mengaku dimintai uang Rp20 ribu saat mengambil bantuan beras dan minyak goreng dari Pemkot Bandar Lampung.

Kabar yang beredar di lapangan menyebutkan bahwa penarikan dana tersebut sengaja dilakukan sebagai ongkos teknis di lokasi pembagian. Uang tersebut disebut-sebut untuk biaya bongkar muat.

Husin menegaskan, proses bongkar muat bantuan dilakukan oleh petugas yang dibawa pihak pengirim, bukan dibebankan kepada warga penerima bantuan.

Ia memastikan, tidak ada instruksi tertulis maupun lisan untuk memotong atau memungut biaya dari hak masyarakat miskin tersebut.

"Saya tidak minta uang kepada para RT untuk biaya bongkar beras dan minyak dari truk ke kantor kelurahan," kata Husin, Rabu (27/5/2026).

Ia menjelaskan, saat distribusi bantuan berlangsung, pihak pengirim membawa tiga pekerja untuk menurunkan beras dan minyak goreng dari kendaraan pengangkut.

Menurutnya, agar proses distribusi lebih cepat, pihak kelurahan hanya membantu tenaga tambahan dari Linmas dan warga sekitar.

"Mereka membawa tiga orang kuli untuk menurunkan beras dan minyak itu. Supaya cepat, saya minta bantuan linmas dan warga sekitar," ujarnya.

Sementara itu, pihak pengurus RT setempat juga memberikan klarifikasinya dan memaparkan apa yang sebenarnya terjadi di lokasi pembagian bantuan.

Ketua RT 20 Titing Nuraini mengatakan, pemberian uang dari warga tidak bersifat wajib. Ia menegaskan, warga tetap menerima bantuan meski tidak memberikan uang kepada panitia.

"Ada warga yang bertanya, 'Ini gratis ya?' Saya jawab gratis. Tapi kalau mau membantu beli air mineral dan gorengan boleh," kata Titing.

Titing mengungkapkan, dari sumbangan sukarela warga terkumpul uang sebesar Rp120 ribu yang kemudian diberikan kepada panitia distribusi bantuan.

"Duitnya saya serahkan ke panitia yang ngangkat-ngangkat itu untuk beli gorengan dan air mineral," ujarnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )