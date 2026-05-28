Pembagian Daging Kurban PDIP Lampung, Emak-emak Teriak Kegirangan Dapat Saweran dari Winarti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung- Ratusan warga menyesaki halaman kantor DPD PDIP Lampung di Jalan P Emir M Noer Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Rabu (27/5/2026) sore.

Warga yang didominasi kaum emak-emak itu mengantre mengambil daging kurban yang dibagikan pengurus DPD PDIP Lampung.

Di tengah sengatan matahari sore itu, tiba-tiba suara gemuruh warga yang sebagain besar emak-emak pecah di tengah antrean.

Dari depan halaman utama kantor DPD PDIP, nampak ketua DPD PDIP Lampung Winarti menyawer warga dengan uang baru.

Tak pelak, suara teriakan emak-emak pun pecah. Mereka teriak kegirangan sembari tangannya mencoba meraih uang saweran yang dihamburkan ke udara oleh Ketua DPD PDIP Lampung Winarti.

Pada kesempatan itu, Winarti menyapa warga yang hadir sembari memberikan daging kurban.

"Alhamdulillah, sampai berakhir pukul 17.00, pembagian daging kurban di DPD PDIP Lampung berjalan lancar dan tertib. Banyak, ada ratusan warga yang hadir," kata Winarti, Kamis (28/5/2026).

DPD PDIP Lampung menyembelih 14 ekor hewan kurban yang terdiri dari 11 ekor sapi dan 3 ekor kambing dalam momentum hari raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Ketua DPD PDIP Lampung Winarti bersama jajaran pengurus, anggota Fraksi PDIP, serta kader partai turut hadir langsung dalam proses penyembelihan hewan kurban tersebut.

Winarti mengatakan, kegiatan kurban menjadi bentuk keteladanan atas nilai keikhlasan dan ketaatan sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim AS.

Ia menyebut, semangat berkurban juga menjadi pengingat bagi kader PDIP untuk terus istiqamah bekerja demi kepentingan rakyat.

