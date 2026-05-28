Bupati Tubaba Serahkan Sapi Kurban Bantuan Presiden di Masjid Nurul Huda Panaragan Jaya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Tulangbawang Barat - Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Novriwan Jaya menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden di Masjid Nurul Huda Panaragan Jaya pada hari raya Idul Adha 1447 H, Rabu (27/5/2026).

Hewan kurban itu adalah hasil peranakan lokal Tubaba melalui program inseminasi buatan (IB) yang dilakukan petugas peternakan daerah.

Sapi kurban jenis simental bernama Rebo tersebut memiliki bobot sekitar 197 kilogram dan merupakan milik peternak lokal, Imam Santoso, warga asli Tulangbawang Barat.

Bupati Novriwan Jaya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas bantuan hewan kurban dari Presiden RI kepada masyarakat Tulangbawang Barat, khususnya warga Kelurahan Panaragan Jaya.

“Atas nama masyarakat Tulangbawang Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Alhamdulillah, tahun ini masyarakat Panaragan Jaya mendapat kesempatan menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan ke depan daerah kita kembali mendapatkan perhatian dan bantuan,” urai Novriwan Jaya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat khususnya Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga sekitar.

Bupati mengapresiasi keberhasilan petugas inseminasi buatan daerah Edi Wantoro, yang dinilai berhasil menghasilkan sapi berkualitas dari peternakan lokal Tubaba.

“Sapi ini asli peranakan Tubaba. Semoga ke depan semakin banyak sapi unggulan dari hasil tangan dingin petugas IB kita,” katanya.

Dalam kesempatan itu, panitia kurban bersama pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat juga telah mempersiapkan proses penyembelihan sesuai syariat dan ketentuan yang berlaku.

Karena hewan kurban berupa sapi, pelaksanaannya akan melibatkan tujuh orang peserta kurban.

Kegiatan penyerahan sapi kurban berlangsung khidmat dan disambut antusias masyarakat Panaragan Jaya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)