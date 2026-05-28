Harga Cabai Merah di Pasar Bandar Jaya Meroket, dari Rp 45 Ribu Jadi Rp 75 Ribu

Dagangan aneka cabai dan bumbu dapur di Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah, Kamis (28/5/2026). Harga bawang dan cabai di Pasar Bandar Jaya meroket seusai Idul Adha.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - Sehari pascahari raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas bumbu dapur di Pasar Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Kamis (28/5/2026).

Komoditas seperti cabai dan bawang merah melonjak cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga pada hari-hari normal biasanya.

Siti, pedagang sembako dan bumbu dapur di pasar setempat, mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini sebenarnya tidak terjadi secara mendadak atau meroket dalam semalam.

Menurutnya, pergeseran harga tersebut sudah mulai merangkak naik secara bertahap sejak menjelang hari raya Idul Adha kemarin.

Kenaikan terjadi berangsur-angsur dengan rentang kenaikan rata-rata berkisar antara Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu per kilogram untuk setiap komoditas.

"Kenaikannya itu tidak serta-merta langsung meroket mas, tapi berangsur-angsur sejak menjelang Idul Adha kemarin. Ya rata-rata naiknya sekitar Rp 5 ribu sampai Rp 10 ribu per kilo," ujar Siti saat diwawancarai di lapaknya, Kamis (28/5/2026).

Saat ini, harga cabai merah di lapak Siti sudah menyentuh angka Rp 75 ribu per kilogram.

Padahal pada hari normal biasanya hanya dijual seharga Rp 45 ribu per kilogram.

Lonjakan serupa juga terjadi pada cabai rawit yang kini dipatok Rp 75 ribu per kilogram dari harga normal Rp 40 ribu per kilogram.

Sementara itu, cabai caplak yang terkenal pedas kini menembus Rp 80 ribu per kilogram dari harga normal Rp 65 ribu per kilogram.

Lalu cabai hijau ikut naik menjadi Rp 40 ribu per kilogram dari yang biasanya hanya Rp 30 ribu per kilogram.

Komoditas bawang merah juga terpantau mengalami kenaikan harga yang cukup terasa, di mana saat ini dijual seharga Rp 50 ribu per kilogram dari harga normal Rp 35 ribu per kilogram.

Menariknya, tren sebaliknya justru terjadi pada bawang putih.

Di saat komoditas lain meroket, harga bawang putih di Pasar Bandar Jaya saat ini justru mengalami penurunan dari Rp 35 ribu menjadi Rp 25 ribu per kilogram.

Di sisi lain, Siti menambahkan bahwa situasi aktivitas jual-beli di Pasar Bandar Jaya pada H+1 Idul Adha ini terpantau masih relatif sepi dan lengang.