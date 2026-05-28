Geger Penemuan Jasad Bayi Membusuk di Irigasi Trimurjo Lampung Tengah

BIKIN GEGER - Personel polisi, TNI, dan warga melihat jasad bayi yang ditemukan di irigasi wilayah Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Kamis (28/5/2026).

Ringkasan Berita: Warga Trimurjo, Lampung Tengah digegerkan dengan penemuan jasad bayi di aliran irigasi Punggur Utara, wilayah BD 4 Trimurjo, Kamis (28/5/2026).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - Warga Kelurahan Trimurjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah mendadak geger, Kamis (28/5/2026).

Sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan mengapung di aliran irigasi Punggur Utara, wilayah BD 4 Trimurjo.

Bayi malang yang diperkirakan baru berusia sekitar tiga hari tersebut ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan.

Saat dievakuasi oleh warga, tubuh bayi sudah mulai membusuk dan mengeluarkan aroma tak sedap yang menyengat.

Sontak, penemuan ini langsung memancing kerumunan warga sekitar.

Mereka merasa prihatin sekaligus geram atas tindakan keji tersebut.

Diduga kuat, bayi malang itu sengaja dibuang hingga hanyut terbawa aliran irigasi.

Mendapat laporan dari warga melalui layanan darurat 110, pihak kepolisian langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian.

Kapolsek Trimurjo AKP Admar membenarkan penemuan jasad bayi tersebut.

"Benar, setelah menerima laporan dari masyarakat, personel kami bersama Babinsa langsung mendatangi lokasi penemuan bayi untuk melakukan pengecekan awal dan meminta keterangan dari sejumlah warga," ujar Admar, mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampubolon.

Kapolsek melanjutkan, petugas Polsek Trimurjo, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa langsung mengamankan TKP guna mengurai kerumunan warga yang memadati lokasi.

Setelah dilakukan olah TKP awal, jasad bayi laki-laki tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke RS Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah untuk divisum.

Saat ini, kata dia, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku yang membuang bayi malang itu.

Kapolsek menegaskan, Polsek Trimurjo tengah mengumpulkan bukti-bukti dan mendalami motif di balik kasus ini.

"Untuk laporan lengkap masih menyusul karena saat ini Unit Reskrim Polsek Trimurjo masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait kronologi serta motif kejadian," pungkasnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)