Surat Berisi Pesan Menyentuh di Balik Penemuan Bayi Telantar di Lampung Tengah

Ringkasan Berita: Warga Kotagajah, Lampung Tengah dihebohkan dengan penemuan bayi, Selasa (26/5/2026).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - Warga Dusun Sri Rahayu I, Kampung Kotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, dihebohkan dengan penemuan bayi, Selasa (26/5/2026) sekitar pukul 03.00 WIB.

Sesosok bayi laki-laki ditemukan telantar di sebuah bangku kayu yang ada di teras Panti Asuhan Yayasan Syarif Hidayatullah Almubarok.

Bayi yang ditutupi selimut kain itu ditinggalkan bersama sebuah tas plastik putih berisi pakaian dan perlengkapan mandi.

Namun, yang paling memilukan adalah temuan secarik kertas yang terselip di antara pakaian si bayi.

Surat dengan tulisan tangan itu berisi curahan hati orang yang diduga sebagai orang tua si bayi.

Kapolres Lampung Tengah Charles Pandapotan Tampubolon mengonfirmasi bahwa bayi tersebut langsung dievakuasi oleh pamong desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas ke Puskesmas Kotagajah untuk mendapatkan perawatan medis.

Dia mengatakan, bayi tersebut diketahui bernama Muhammad Denish Arkana (dalam surat tertulis Denish Arwana).

Ia lahir secara prematur saat kandungan berusia 34 minggu pada 20 Maret 2026 silam.

"Saat diperiksa, kondisi bayi dinyatakan sehat dengan berat badan 1,7 kilogram, panjang badan 44 sentimeter, lingkar kepala 33 sentimeter, dan lingkar dada 29,5 sentimeter," ujar Charles saat dikonfirmasi, Kamis (28/5/2026).

Kondisi fisiknya yang kecil dan prematur itu tampaknya disadari betul oleh sang ibu.

Dalam surat itu, orang yang diduga orang tua si bayi menuliskan pesan yang meminta agar bayinya jangan dimandikan dulu hingga bulan Juli atau Agustus mendatang.

Tubuh mungil Denish cukup dibersihkan dengan tisu atau kain basah agar tidak kedinginan.

Lewat lembaran surat tersebut, alasan penelantaran ini perlahan terkuak.

Di atas kertas itu, sang orang tua berkisah tentang badai musibah yang menghantam keluarga mereka.

Tertulis dalam surat, dua minggu sebelumnya nenek si bayi tersebut meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit stroke.