PSI Bandar Lampung Potong 12 Kambing Kurban, Pererat Hubungan Bersama Masyarakat

KURBAN - Jaran Pengurus DPD PSI Bandar Lampung saat berkurban, Kamis (28/5/2026)

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pengurus dan kader Partai Solideritas Indonesia (PSI) Bandar Lampung melaksanakan pemotongan 12 ekor kambing kurban dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kamis (28/5/2026).

Kegiatan pemotongan hewan kurban dilaksanakan bersama masyarakat sekitar kantor DPD PSI Kota Bandar Lampung Jalan Kemuning I, Pahoman, Enggal.

Suasana hangat penuh kebersamaan terasa dalam pemotongan hewan kurban. Sejak pagi, kader PSI dan warga sekitar bergotong royong menyiapkan proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban.

Tak hanya menjadi kegiatan ibadah tahunan, momen tersebut juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan sosial antar kader dan masyarakat sekitar.

Ketua DPD PSI Kota Bandar Lampung, Randy Adytia Gumay Gumanti mengatakan, Idul Adha mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial yang harus terus dijaga bersama.

“Melalui kegiatan kurban ini kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi antar pengurus, kader, dan warga,” kata Randy.

Dalam momentum itu juga DPD PSI Bandar Lampung turut serta mendoakan Presiden RI 2014-2024 Joko Widodo dan Ketum PSI Kaesang Pangerap agar selalu diberkahi dan diberi kesehatan.

"Kita juga turut doakan saudara-saudara kita yang tengah menjalankan ibadah Haji semoga jadi Haji dan Hajah yang mabrur dan mabrurah, amin," Tuturnya.

Usai proses pemotongan hewan kurban, seluruh pengurus, kader, dan warga yang hadir juga menikmati makan bersama.

Suasana sederhana namun penuh keakraban itu menjadi simbol semangat gotong royong dalam perayaan Idul Adha.

Randy berharap daging kurban yang dibagikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga semangat berbagi dan kebersamaan ini terus tumbuh di tengah masyarakat Kota Bandar Lampung,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pembina DPD PSI Kota Bandar Lampung Sukaryadi, Sekretaris DPD PSI Kota Bandar Lampung Johan Alamsyah, Bendahara William Luhendo, jajaran pengurus DPD, pengurus DPC, serta kader PSI se-Kota Bandar Lampung.

Adapun peserta kurban tahun ini yakni Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, Sekda Lampung Marindo Kurniawan, Ketua DPD PSI Bandar Lampung, Randy Adytia Gumay Gumanti, Johan Alamsyah, William Luhendo, Tessa Marita, Ade Prasetya Utomo, Lina Mirliana, Devi Erayanti, Randi Artan, Jimi dari Chandra Supermarket, serta Sukaryadi dari Modern Group.

Kegiatan pemotongan hewan kurban berlangsung penuh kekeluargaan dan menjadi momentum memperkuat hubungan sosial antara kader PSI dan masyarakat di Kota Bandar Lampung.

