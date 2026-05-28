Potongan Tubuh Manusia di Lampung Selatan Belum Teridentifikasi 

BELUM TERIDENTIFIKASI - Potongan tubuh jenazah yang ditemukan di Pantai Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan belum teridentifikasi hingga Kamis (28/5/2026).

Ringkasan Berita: Potongan tubuh jenazah yang ditemukan di Pantai Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan hingga Kamis (28/5/2026)

Kepala kamar jenazah RSUD Bob Bazar Kalianda mengatakan sampai saat ini pihak dari keluarga jenazah belum ada yang datang.

Jika tidak ada keluarga yang mengambil, jenazah akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Rumah Sakit



Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan – Potongan tubuh jenazah yang ditemukan di Pantai Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan hingga Kamis (28/5/2026), belum teridentifikasi.

Menurut Kapolsek Kalianda Iptu Sulyadi membenarkan sampai saat ini potongan tubuh jenazah yang ditemukan di Pantai Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan belum teridentifikasi.

"Untuk identitas belum dapat," ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Untuk pemakaman, ia menyebut untuk menanyakan ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Kalianda.

"Masih tunggu informasi rumah sakit. Nanti dikabarin, kalau sudah ada informasi jenazah mau di kebumikan dimana," ujarnya.

"Biasanya menunggu tigga hari di rumah sakit, kalau belum ada informasi identitas jenazah akan dikebumikan pihak rumah sakit," sambungnya.

Kepala kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Kalianda, Supriyanto mengatakan sampai saat ini pihak dari keluarga jenazah belum ada yang datang.

Ia juga menjelaskan jenazah belum teridentifikasi.

Menurutnya, ketika sudah lebih dari tiga hari pasca diserahkan ke rumah sakit, tidak ada keluarga yang mengambil, maka jenazah akan dikebumikan oleh pihak rumah sakit.

"Belum (dikebumikan). Kita mengikuti SOP rumah sakit, jadi menunggu 3 hari dulu. Kalau nggak besok, lusa (dua hari lagi)," ujarnya.

Jika tidak ada keluarga yang mengambil, jenazah akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Rumah Sakit (TPRS).

"TPRS-nya di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda," ujarnya.

Sebelumnya, warga di sekitar pantai di Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan mendadak geger.

Sesosok potongan tubuh manusia bagian bawah ditemukan terdampar di pinggir pantai pada Minggu (24/5/2026) petang sekitar pukul 17.50 WIB.

Penemuan mayat ini pertama kali diketahui oleh warga setempat yang sedang berjalan-jalan di area pantai yang terletak di antara Pantai Senaya dan Pantai Kedu Warna tersebut.

Warga menghubungkan penemuan mayat tersebut dengan dua kecelakaan laut sebelumnya.