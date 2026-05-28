Piala Dunia 2026

Pernah Tinggal di Kroasia, Rycko Menoza Dukung Skuad Kockasti Juara Piala Dunia

Rycko Menoza terang-terangan menjagokan Kroasia di Piala Dunia 2026. Politisi Golkar itu mengaku punya kedekatan emosional dengan negara tersebut.

Penulis: Riyo Pratama | Editor: Noval Andriansyah
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I, Rycko Menoza SZP, menyatakan dukungannya kepada Timnas Kroasia pada ajang Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 12 Juni 2026.

Rycko mengaku memiliki kedekatan emosional dengan negara asal Luka Modrić tersebut, karena pernah tinggal di Kroasia beberapa waktu lalu.

"Saya pernah tinggal di Kroasia dulu, tentu kita dukung dong," kata Rycko, saat diwawancarai di DPD Golkar Lampung Kamis (28/5/2026).

Selain memiliki kenangan pribadi, Rycko juga menilai warna bendera Kroasia memiliki kemiripan dengan Indonesia, sehingga menambah rasa kedekatannya terhadap negara tersebut.

"Warna benderanya juga mirip dengan Indonesia," ujarnya.

Rycko optimistis Kroasia mampu berbicara banyak di turnamen sepak bola terbesar dunia itu. 

Menurutnya, Kroasia memiliki pengalaman dan mental bertanding yang kuat setelah sukses mencapai final Piala Dunia 2018 sebelum kalah dari Prancis.

"Kita optimistis (Kroasia) bisa juara. Kita tahu Kroasia pernah hampir juara pada tahun 2018 saat final lawan Prancis," ucapnya.

Politisi Golkar asal Lampung itu juga mengaku mengidolakan kapten Timnas Kroasia,

Luka Modrić, yang dinilai menjadi sosok inspiratif di dunia sepak bola.

"Tentu pemain idola saya Luka Modrić, kapten Kroasia," katanya.

Sebagai informasi, Timnas Kroasia dijadwalkan memulai pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 pada 18 Juni 2026 menghadapi Inggris.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia. 

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memastikan turnamen tersebut digelar di tiga negara tuan rumah yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 12 Juni hingga 20 Juli 2026.

Turnamen edisi ke-23 ini akan menggunakan format baru dengan melibatkan 48 tim nasional yang terbagi dalam 12 grup.

