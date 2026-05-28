Warga Lampung Tengah Temukan Bayi di Teras Panti, Beserta Surat Menyayat Hati 

BAYI TELANTAR - Sesosok bayi ditemukan di Dusun Sri Rahayu I, Kampung Kotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah, Selasa (26/5/2026).Bayi yang berselimut kain itu ditinggalkan sendirian di tengah dinginnya malam, ditemani sebuah tas plastik putih berisi pakaian dan perlengkapan mandi.

Tribunlampung.co.id, LAMPUNG TENGAH - Penemuan bayi laki-laki di teras panti mengejutkan warga Dusun Sri Rahayu I, Kampung Kotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah.

Peristiwa penemuan terjadi pada pada Selasa (26/5/2026) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

Sesosok bayi laki-laki mungil ditemukan telantar di sebuah bangku kayu di teras Panti Asuhan Yayasan Syarif Hidayatullah Almubarok.

Bayi yang berselimut kain itu ditinggalkan sendirian di tengah dinginnya malam, ditemani sebuah tas plastik putih berisi pakaian dan perlengkapan mandi.

Namun, yang paling memilukan adalah secarik surat yang terselip di antaranya. Surat tulis tangan itu membeberkan jeritan hati, air mata, dan keputusasaan sepasang orang tua yang terhimpit beban ekonomi yang teramat berat.

Kapolres Lampung Tengah, Charles Pandapotan Tampubolon, mengonfirmasi bahwa bayi tersebut langsung dievakuasi oleh pamong desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas ke Puskesmas Kotagajah untuk mendapatkan perawatan medis.

Dia mengatakan, berdasarkan pemeriksaan medis, bayi tersebut diketahui bernama Muhammad Denish Arkana (dalam surat tertulis Denish Arwana). Ia lahir secara prematur di usia kandungan 34 minggu pada 20 Maret 2026 silam.

"Saat diperiksa, kondisi bayi dinyatakan sehat dengan berat badan 1,7 kilogram, panjang badan 44 sentimeter, lingkar kepala 33 sentimeter, dan lingkar dada 29,5 sentimeter," ujar Charles saat dikonfirmasi, Kamis (28/5).

Kondisi fisiknya yang kecil dan prematur itu tampaknya disadari betul oleh sang ibu. Dalam surat yang datang bersama bayi, sang ibu menuliskan pesan yang meminta agar bayinya jangan dimandikan dulu hingga bulan Juli atau Agustus mendatang.

Tubuh mungil Denish cukup dibersihkan dengan tisu atau kain basah agar tidak kedinginan.

Lewat lembaran surat tersebut, alasan penelantaran ini perlahan terkuak. Di atas kertas itu, sang orang tua berkisah tentang badai musibah yang menghantam keluarga mereka.

Tertulis dalam surat, dua minggu sebelum bayi itu ditinggalkan, nenek dari bayi tersebut meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit stroke.

Demi membiayai pengobatan medis dan terapi yang menguras banyak tempat, orang tua Denish terpaksa meminjam uang ke bank hingga kehabisan modal usaha.

Terjerat utang yang menumpuk, mereka mengaku terpaksa mengambil keputusan getir menitipkan Denish ke panti asuhan agar mereka bisa mengadu nasib bekerja ke luar kota demi melunasi kewajiban finansial.

Meski demikian, terselip sebuah janji manis sekaligus pilu di dalam surat tersebut. Mereka menegaskan tidak berniat membuang darah daging mereka selamanya.