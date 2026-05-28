Disdukcapil Pringsewu Jemput Bola Layani Perekaman KTP-el Disabilitas dan ODGJ

Hal ini diwujudkan dengan cara menjemput bola alias datang langsung ke rumah warga.

Disdukcapil juga memiliki program khusus bagi warga ODGJ yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) maupun KTP elektronik.

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pringsewu terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kepala Disdukcapil Kabupaten Pringsewu, Sudarsih mengatakan, salah satu pelayanannya adalah dengan menjemput bola, datang langsung ke rumah warga.

“Pelayanan kepada warga disabilitas dan ODGJ kami lakukan dengan sistem jemput bola langsung ke rumah warga, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan datang ke kantor,” kata Sudarsih kepada Tribun Lampung, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, Disdukcapil juga memiliki program khusus bagi warga ODGJ yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) maupun KTP elektronik.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi bersama dinas sosial, dinas kesehatan melalui puskesmas, serta pemerintah pekon maupun kelurahan.

“Pendataan biasanya dilakukan oleh Dinas Sosial dan puskesmas, kemudian Disdukcapil menindaklanjuti dengan verifikasi kepemilikan dokumen kependudukan. Untuk pelayanan jemput bola dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Menurut Sudarsih, prosedur pelayanan perekaman KTP-el bagi penyandang disabilitas dan ODGJ diawali dengan pengajuan permohonan atau pemberitahuan dari keluarga, pemerintah pekon atau kelurahan, Dinas Sosial, maupun pihak kesehatan.

Setelah itu, tim Disdukcapil melakukan koordinasi terkait jadwal perekaman sebelum turun langsung ke lokasi.

“Setelah dilakukan perekaman, dokumen KTP-el langsung diterbitkan. Untuk proses perekaman cukup melampirkan KK,” jelasnya.

Selain itu, pengurusan dokumen kependudukan bagi warga ODGJ juga dapat diwakilkan oleh pihak keluarga sehingga memudahkan proses administrasi.

Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil mengakui masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam berkomunikasi dengan warga ODGJ.

Selain itu, kondisi fisik sebagian warga juga menjadi tantangan saat proses perekaman biometrik.

“Banyak kondisi jari tangan atau mata warga yang sudah tidak berfungsi maksimal sehingga cukup menyulitkan saat proses perekaman data biometrik,” ungkap Sudarsih.

Untuk menjamin pelayanan yang ramah dan mudah diakses, Disdukcapil Pringsewu juga menyediakan berbagai fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di kantor pelayanan.

Fasilitas tersebut meliputi kursi roda, guiding block, informasi layanan dalam huruf braille, loket khusus, video informasi bagi penyandang bisu tuli, toilet khusus disabilitas, hingga area parkir khusus.