Misteri Penemuan Potongan Tubuh di Pantai Lampung, Belum Ada Keluarga yang Cari

PENEMUAN POTONGAN TUBUH - Petugas dari BPBD saat mengevakuasi potongan tubuh yang ditemukan di Pantai Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Minggu (24/5/2026) malam. Hingga kini, belum ada pihak keluarga yang menghubungi rumah sakit atas penemuan potongan tubuh tersebut.

Ringkasan Berita: Potongan tubuh pria ditemukan di Pantai Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan.

Korban diperkirakan berusia 30–40 tahun. Jenazah ditemukan dalam kondisi tidak utuh.

RSUD umumkan ciri-ciri korban karena belum ada keluarga yang mencari.

Polisi dan rumah sakit masih menyelidiki identitas korban.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Geger penemuan potongan tubuh di Pantai Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, hingga kini masih menyisakan teka-teki, karena belum ada satu pun pihak keluarga yang datang mencari.

Misteri ini kian pelik lantaran jasad yang ditemukan di tepi pantai tersebut kondisinya sudah tidak utuh dan berjenis kelamin laki-laki.

Untuk mempercepat titik terang, pihak RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM, Kabupaten Lampung Selatan sengaja mengumumkan ciri-ciri jenazah laki-laki tanpa identitas tersebut.

Pengumuman ini dikeluarkan sebagai upaya darurat guna membantu proses identifikasi, sekaligus membuka peluang agar keluarga korban bisa segera ditemukan.

Warga sekitar sendiri pertama kali dihebohkan oleh penemuan tragis ini pada Minggu, 24 Mei 2026. Saat itu, potongan tubuh tersebut terdampar di sekitar kawasan Pantai Ketang, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam dari tim medis, korban dipastikan berjenis kelamin laki-laki dewasa dengan rentang usia sekitar 30 hingga 40 tahun.

Tinggi badannya diperkirakan antara 170 hingga 180 sentimeter, dengan kondisi gizi semasa hidup yang dinilai cukup baik.

Dari ciri-ciri umum yang berhasil diidentifikasi, korban diketahui memiliki warna kulit kuning langsat, rambut pubis berwarna hitam, dalam kondisi telah disunat, serta bagian alat kelamin yang dilaporkan masih tersisa sebagian.

Tim medis juga memperkirakan korban telah meninggal dunia lebih dari dua pekan, melihat dari kondisi jaringan tubuh yang masih tersisa.

Selain ciri umum, petugas juga menemukan sejumlah tanda khusus yang dinilai bisa menjadi petunjuk kuat bagi pihak keluarga.

Di antaranya terdapat bekas luka lama pada bagian pergelangan hingga tungkai bawah kaki kiri berukuran sekitar 13 x 6 sentimeter, serta bekas luka lain di area pergelangan kaki berukuran 8 x 6 sentimeter dengan warna cokelat kehitaman dan bentuk tidak beraturan.

Korban juga memiliki panjang telapak kaki sekitar 26 sentimeter atau setara ukuran sepatu nomor 41, dengan ciri unik berupa ibu jari di kedua kakinya yang cenderung lebih pendek dibanding jari kedua.

Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM, Djohardi, menyayangkan karena hingga saat ini belum ada pihak keluarga maupun kerabat dekat yang datang ke rumah sakit untuk mengonfirmasi identitas korban.

"Bila ada pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, dapat segera menghubungi RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM," kata Djohardi dalam surat bernomor 00.1.5/1481/VI.02/2026, Selasa (26/5/2026).

Pihak rumah sakit sangat berharap informasi ini dapat tersebar luas di tengah masyarakat, sehingga keluarga korban bisa segera ditemukan dan proses penanganan jenazah dapat diselesaikan sesuai prosedur.

Bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau memiliki informasi penting terkait identitas yang cocok dengan ciri-ciri di atas, dapat langsung menghubungi kontak petugas atas nama Suprinato di nomor 0813-6900-2524.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )