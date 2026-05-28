PENEMUAN JENAZAH BAYI - Personel polisi, TNI, dan warga melihat jenazah bayi yang ditemukan di irigasi wilayah Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Kamis (28/5/2026). Bau menyengat di aliran irigasi di Lampung Tengah tuntun warga temukan jenazah bayi yang mengapung tersebut.

Ringkasan Berita: Jasad bayi laki-laki ditemukan mengapung di irigasi Trimurjo, Lampung Tengah, Kamis (28/5/2026).

Bayi diperkirakan baru berusia tiga hari. Kondisi jasad sudah membusuk dan berbau menyengat.

Polisi menduga bayi sengaja dibuang orang tuanya. Kasus diselidiki Polsek Trimurjo.

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Bau menyengat di aliran irigasi di Lampung Tengah tuntun warga temukan jenazah bayi yang mengapung pada Kamis (28/5/2026).

Penemuan tragis di Kelurahan Trimurjo, Kecamatan Trimurjo ini pun mendadak bikin geger dan mengundang keprihatinan mendalam dari masyarakat sekitar.

Sesosok jasad bayi laki-laki tersebut tepatnya ditemukan mengambang di aliran irigasi Punggur Utara, wilayah BD 4 Trimurjo.

Aroma tak sedap yang awalnya dikira sampah atau bangkai binatang, ternyata menjadi petunjuk ditemukannya jasad tak berdosa ini.

Bayi malang yang diperkirakan baru berusia sekitar tiga hari tersebut ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan.

Baca juga: Warga Lampung Tengah Temukan Bayi di Teras Panti, Beserta Surat Menyayat Hati

Saat dievakuasi oleh warga setempat, tubuh mungil sang bayi dilaporkan sudah mulai membusuk dan mengeluarkan aroma menyengat.

Sontak saja, penemuan memilukan ini langsung memancing kerumunan warga sekitar yang berdatangan ke lokasi. Mereka mengaku merasa sangat prihatin sekaligus geram atas tindakan keji orang tua yang tega melakukan hal tersebut.

Diduga kuat, bayi malang itu sengaja dibuang oleh orang tuanya hingga akhirnya hanyut terbawa arus aliran irigasi.

Mendapat laporan dari warga melalui layanan darurat 110, pihak kepolisian dari Polsek Trimurjo langsung bergerak cepat meluncur ke lokasi kejadian.

Kapolsek Trimurjo AKP Admar membenarkan adanya laporan penemuan jasad bayi tersebut.

"Benar, setelah menerima laporan dari masyarakat, personel kami bersama Babinsa langsung mendatangi lokasi penemuan bayi untuk melakukan pengecekan awal dan meminta keterangan dari sejumlah warga," ujar Admar, mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampubolon.

Kapolsek melanjutkan, petugas Polsek Trimurjo, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di lapangan langsung fokus mengamankan TKP guna mengurai kerumunan warga yang sempat memadati lokasi karena penasaran.

Setelah dilakukan olah TKP awal di sekitar aliran irigasi, jasad bayi laki-laki tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke RS Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah, untuk menjalani proses visum.

Saat ini, kata dia, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif di lapangan guna mengungkap siapa pelaku yang tega membuang bayi malang itu. Kapolsek menegaskan, Polsek Trimurjo tengah mengumpulkan bukti-bukti kuat dan mendalami motif di balik kasus pembuangan bayi ini.

"Untuk laporan lengkap masih menyusul karena saat ini Unit Reskrim Polsek Trimurjo masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait kronologi serta motif kejadian," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Fajar Ihwani Sidiq)