Agenda Jokowi di Lampung, PSI: Hadiri Undangan Masyarakat yang Rindu Padanya

Ringkasan Berita: Joko Widodo dijadwalkan berkunjung ke Lampung awal Juni 2026.

Agenda utama disebut jalan sehat bersama warga di Bandar Lampung.

Kunjungan juga direncanakan ke Lampung Timur dan Lampung Tengah.

PSI menyebut kedatangan Jokowi untuk memenuhi undangan masyarakat dan relawan.

Jadwal dan lokasi masih tentatif.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Agenda Joko Widodo ( Jokowi ) di Lampung, PSI sebut hadiri undangan masyarakat yang rindu akan kehadiran mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut.

Kunjungan yang dijadwalkan pada awal Juni 2026 ini diprediksi bakal disambut antusias oleh warga setempat.

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandar Lampung, Randy Adytia Gumay Gumanti, mengatakan kedatangan Jokowi ke Lampung murni untuk memenuhi berbagai undangan masyarakat, relawan, hingga para kader PSI di daerah.

“Info yang kami terima Insya Allah Pak Jokowi ke Lampung awal bulan Juni ini,” kata Randy, Kamis (28/5/2026).

Randy mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dia dapat, Jokowi nantinya akan mengunjungi Kota Bandar Lampung dengan agenda jalan sehat bersama masyarakat setempat. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi ajang silaturahmi yang santai antara Jokowi dan warga.

Selain di Bandar Lampung, kunjungan Jokowi juga direncanakan menyambangi sejumlah daerah lain di Lampung, di antaranya wilayah Lampung Timur dan Lampung Tengah.

"Tapi masih tentatif ya nanti info pastinya akan kita follow-up," ujarnya.

Menurut Randy, kunjungan tersebut menjadi respons langsung atas tingginya antusiasme masyarakat Lampung yang selama ini rela jauh-jauh datang ke Solo hanya untuk bertemu langsung dengan Jokowi.

“Karena banyak masyarakat Lampung yang datang, ada baiknya Pak Jokowi yang hadir langsung ke Lampung supaya masyarakat tidak terlalu jauh,” ujarnya.

Dalam kegiatan jalan sehat nanti, PSI Bandar Lampung juga memastikan akan mengerahkan para kadernya untuk ikut meramaikan kegiatan bersama Jokowi tersebut. Langkah ini sebagai bentuk dukungan atas kebiasaan baru Jokowi yang kini sering mengampanyekan gaya hidup bugar.

“Kita juga akan ada jalan sehat, jadi kita akan siapkan para kader-kader kita untuk mengikuti jalan itu karena motonya Pak Jokowi sekarang adalah hidup sehat,” lanjut Randy.

Meski demikian, hingga saat ini Randy belum bisa merinci secara detail lokasi maupun rangkaian lengkap agenda kunjungan Presiden ke-7 RI tersebut selama berada di Bumi Ruwa Jurai.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)