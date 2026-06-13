Pesan Haru Mempelai Wanita yang Nikah dengan Tahanan di Rutan Polres Pringsewu

IJAB KABUL - Aris Oktama tahanan kasus narkoba, mempersunting pujaan hatinya, Siti Alia lewat ijab kabul sederhana yang digelar di lingkungan Rutan Polres Pringsewu, Jumat (12/6/2026). Pesan haru mempelai wanita yang nikahi tahanan di Rutan Polres Pringsewu.

Ringkasan Berita: Siti Alia dan Aris Oktama melangsungkan akad nikah di Rutan Polres Pringsewu.

Pernikahan tetap dilaksanakan meski mempelai pria sedang menjalani proses hukum kasus narkoba.

Pihak kepolisian memfasilitasi prosesi pernikahan sebagai bentuk pemenuhan hak sipil tahanan

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Siti Alia tidak menyangka bakal nikah dengan pria pujaan hatinya di lingkungan Rutan Polres Pringsewu, Jumat (12/6/2026).

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Padahal Siti Alia dan Aris Oktama warga Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung sudah merencanakan pernikahan jauh hari.

Siti menuturkan bahwa setelah Idul Adha akan melaksanakan akad nikah bersama Aris Oktama.

Namun rencana hari bahagia tersebut terkendala persoalan calon pengantin pria, Aris Oktama ditangkap polisi karena kasus narkoba.

"Semua rencana yang sudah disiapkan berubah,” ungkap Siti Alia, Jumat.

Dia sempat berpikir untuk menunda pernikahan hingga calon suaminya selesai menjalani proses hukum.

Solusi datang setelah berdiskusi dengan keluarga dan pihak KUA. Pihak Polres Pringsewu mendukung dan memfasilitasi niat Siti menikah dengan Aris Oktama.

Akhirnya Siti memutuskan untuk tetap melangsungkan akad nikah sesuai niat awal. "Kami merasa tidak ada alasan untuk menunda niat baik ini,” tuturnya.

Pernikahan tersebut berlangsung di balik jeruji, momen sakral inipun tetap berjalan khidmat. Keluarga kedua mempelai hadir menyaksikan langsung prosesi ijab kabul yang dilaksanakan secara sederhana namun penuh makna.

Siti berharap pernikahannya itu dapat menjadi awal yang baik bagi kehidupan rumah tangganya bersama Aris.

“Saya berharap pernikahan ini membawa keberkahan untuk kami berdua. Semoga rumah tangga kami selalu diberikan kebahagiaan, kesabaran, dan kekuatan menghadapi segala ujian," katanya.

Dia juga berpesan kepada Aris suaminya supaya dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini.

"Bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjauhi narkoba, dan setelah selesai menjalani proses hukum bisa fokus bekerja serta membangun keluarga yang harmonis bersama saya," pesannya.

Pelaksana Harian (Plh) Wakapolres Pringsewu Kompol Sukimanto bahkan didaulat menjadi saksi dari pihak mempelai pria.

Dalam prosesi tersebut, Aris memberikan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp126.000 kepada mempelai wanita.