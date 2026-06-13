Pangdam XXI Radin Inten Sambangi Desa Pekurun, Pererat Hubungan TNI dan Masyarakat

SILATURAHMI - Pangdam XXI Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi saat silahturahmi ke Desa Pekurun, Lampung Utara, Sabtu (13/6/2026).

Ringkasan Berita: Pangdam XXI Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus mempererat silaturahmi.

Serta menjaga kebersamaan demi mewujudkan wilayah yang keamanan, maju dan sejahtera di Provinsi Lampung.

Pangdam Kristomei mengajak masyarakat Lampung untuk pererat silahturahmi dan terutama di Desa Pekurun, Kecamatan Abung Pekurun.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pangdam XXI Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus mempererat silaturahmi.

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Serta menjaga kebersamaan demi mewujudkan wilayah yang keamanan, maju dan sejahtera di Provinsi Lampung.

Pangdam Kristomei mengajak masyarakat Lampung untuk pererat silahturahmi dan terutama di Desa Pekurun, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara.

"Kami melakukan kunjungan ke Desa Pekurun meninjau langsung kegiatan pembersihan eceng gondok di Bendungan Way Rarem," kata Kristomei Sianturi, Sabtu (13/6/2026).

Pihaknya bersama para prajurit Brigif TP 45/SB melakukan pembersihan tersebut sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menjaga kelestarian dan fungsi bendungan.

"Kami juga bersilaturahmi dengan unsur forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Desa Pekurun," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut dirinya juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang sempat terjadi antara prajurit Brigif TP 45/SB dan sejumlah pemuda Desa Pekurun.

Menurutnya pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut menjadi momentum penting.

Terutama untuk memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat.

Dirinya menegaskan bahwa sinergi dan komunikasi yang baik merupakan kunci dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Serta mendukung pembangunan daerah dan bersyukur dalam kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Dengan harapannya hubungan baik antara TNI dan warga dapat terus terjaga.

Serta semakin memperkuat semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan dan keamanan di wilayah Lampung Utara.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)