Kapolda Lampung Apresiasi Kegiatan Munas Hipmi Dihadiri Presiden Berjalan Aman

KAPOLDA APRESIASI - Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026). Kapolda apresiasi kegiatan Munas Hipmi dihadiri Presiden berjalan aman.

Ringkasan Berita: Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf pastikan pengamanan Munas XVIII Himpi yang dihadiri Presiden berlangsung aman, tertib dan kondusif.

hal ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang baik antara Polri, TNI, pemerintah daerah, panitia pelaksana, serta seluruh peserta kegiatan.

Serta dukungan masyarakat yang turut menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif selama pelaksanaan agenda nasional tersebut.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf pastikan pengamanan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandar Lampung berlangsung aman, tertib dan kondusif.

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"Seluruh rangkaian kegiatan Munas HIPMI yang dihadiri Presiden RI berjalan lancar tanpa gangguan berarti," kata Helfi Assegaf, Sabtu (13/6/2026).

Diteruskannya, hal ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang baik antara Polri, TNI, pemerintah daerah, panitia pelaksana, serta seluruh peserta kegiatan.

Serta dukungan masyarakat yang turut menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif selama pelaksanaan agenda nasional tersebut.

Pengamanan dilakukan secara menyeluruh mulai dari kedatangan tamu dan peserta, pengamanan lokasi kegiatan, jalur pergerakan rombongan, hingga pengaturan lalu lintas di sejumlah titik strategis di Kota Bandar Lampung.

Polda Lampung menerapkan langkah-langkah pengamanan secara profesional dan humanis guna memastikan kenyamanan seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir dalam Munas HIPMI.

Selain itu koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Helfi berharap keberhasilan penyelenggaraan Munas XVIII Hipmi di Lampung dapat memberikan kesan positif bagi para peserta.

Sekaligus memperkuat citra daerah sebagai tuan rumah berbagai agenda berskala nasional.

Dengan keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa Lampung mampu menjadi tuan rumah kegiatan nasional dengan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif.

"Kami mengapresiasi seluruh personel yang bertugas serta masyarakat yang telah berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban," tukas Kapolda.

Munas XVIII HIPMI digelar di Bandar Lampung dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Agenda tersebut menjadi forum strategis bagi para pengusaha muda untuk membahas program organisasi.

Serta penguatan peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan nasional.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)