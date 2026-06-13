Aparat Polres Lampung Timur Ringkus Buronan Begal, 12 Tahun Kabur ke Malaysia

DIRINGKUS - Penangkapan BB (32) buronan kasus begal maut yang menewaskan korban pada 2014 silam, akhirnya kandas ditangan Tekab 308 Polres Lampung Timur, Sabtu (13/6/2026). (Polres Lampung Timur)

Ringkasan Berita: Tim Tekab 308 Polres Lampung Timur menangkap buronan begal maut berinisial BB.

Pelaku telah melarikan diri selama 12 tahun dan bersembunyi di Malaysia.

Penangkapan dilakukan secara dramatis di wilayah Labuhan Ratu saat pelaku kembali ke Indonesia.

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur – Bak film aksi, pelarian panjang BB (32), buronan kasus begal maut yang menewaskan korban pada 2014 silam akhirnya kandas secara dramatis di tengah jalanan yang ramai.

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Setelah 12 tahun sukses mengelabui aparat dengan menyamar sebagai buruh pabrik di Malaysia, pelarian DPO kelas kakap ini resmi berakhir di tangan Tim Tekab 308 Satreskrim Polres Lampung Timur sesaat setelah ia menginjakkan kaki kembali di Indonesia.

Penangkapan terhadap BB sempat terekam dalam sebuah video amatir yang kini beredar luas di media sosial. Demi mencegah tersangka kembali meloloskan diri, petugas terpaksa melakukan aksi cegat dengan menghentikan kendaraan yang ditumpangi BB di tengah ruas jalan yang sedang ramai.

Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, AKP Stefanus Resinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh, menjelaskan bahwa pihak kepolisian sudah memantau ketat pergerakan BB sejak menerima informasi bahwa DPO tersebut telah kembali ke kampung halamannya.

"Kasus pencurian ini terjadi 12 tahun lalu. DPO ini sudah kami ikuti saat dia kembali dari Malaysia ke Lampung Timur. Saat dilakukan pengejaran, yang bersangkutan sempat berusaha kabur lagi sehingga kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkapnya di wilayah Labuhan Ratu," ujar AKP Stefanus Resinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh saat dikonfirmasi, Sabtu (13/6/2026).

Kasat Reskrim menjelaskan, berdasarkan data kepolisian, kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang menewaskan korban ini melibatkan dua orang pelaku.

Satu rekan BB sudah lebih dahulu ditangkap dan telah selesai menjalani hukuman. Sementara BB berhasil menghindar dari kejaran aparat selama lebih dari satu dekade.

Untuk mengelabui petugas, BB nekat menyeberang ke Malaysia dan menyamar sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Kepada penyidik, ia mengaku bertahan hidup di Negeri Jiran dengan bekerja sebagai buruh pabrik demi menyembunyikan identitasnya.

Kini, pelarian manis BB resmi berakhir di balik jeruji besi. Tersangka saat ini telah ditahan di Mapolres Lampung Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Atas perbuatannya, BB dijerat dengan pasal tentang Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," pungkasnya. (Tribunlampung.co.id/Fajar Ihwani Sidiq)