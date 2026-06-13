Kisah Duka Bripka Arya Supena Jadi Mural, Seniman Lampung Sampaikan Pesan Anti Begal

PESAN ANTI BEGAL - Seniman Nusantara Art Project (NAP) Lampung saat membuat mural di depan toko Yussy Akmal tempat anggota Polda Lampung, Bripka (Anumerta) Arya Supena meninggal dunia ditembak pelaku curanmor, Sabtu (13/6/2026). Mural tersebut membawa pesan anti begal.

Ringkasan Berita: Kisah duka Bripka Arya Supena, polisi Polda Lampung yang tewas ditembak pelaku curanmor diabadikan dalam mural.

Para senimal mural dari Nusantara Art Project (NAP) Lampung melukiskan di dinding toko kue Yussy Akmal yang menjadi lokasi penembakan

Edy Bob, perwakilan Nusantara Art Project Lampung, mengatakan, pihaknya melukis di dinding tembok Yussy Akmal sebagai bukti kepedulian dan membawa pesan anti begal

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kisah duka Bripka Arya Supena, polisi Polda Lampung yang tewas ditembak pelaku curanmor diabadikan dalam mural.

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Para senimal mural dari Nusantara Art Project (NAP) Lampung melukiskan di dinding toko kue Yussy Akmal di Jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung, yang menjadi lokasi penembakan.

Tembok itu menjadi saksi bisu betapa teganya pelaku curanmor menewaskan anggota Intel Polda Lampung,

Edy Bob, perwakilan Nusantara Art Project Lampung, mengatakan, pihaknya melukis di dinding tembok Yussy Akmal sebagai bukti kepedulian.

"Kami ingin menyampaikan pesan khususnya untuk warga Bandar Lampung agar lebih waspada dalam menjaga kendaraan dari pelaku curanmor dan lebih menjaga keamanan," kata Edy Bob, saat diwawancarai Tribun Lampung di depan toko kue Yussy Akmal, Sabtu (13/6/2026).

"Salah satu objek gambar yang kami terapkan ini ada yang menggambarkan keluarga almarhum," terusnya.

Seniman yang terlibat ada 8 orang dengan tiga objek gambar.

Objek pertama menggambarkan toko kue Yussy Akmal.

Objek kedua keluarga korban yakni terdiri ada tiga orang yakni ibu dan dua anaknya tengah memandang Kota Bandar Lampung.

Kemudian objek ketiga tentang pelaku begal yang menodongkan senjata api ke arah korban.

Pihaknya menggelar aksi coret-coret dinding sejak pukul 09.30 WIB direncanakan selesai pada pukul 17.00 WIB.

"Karena cuacanya agak mendung, harapannya bisa rampung hari ini," tukas Edy.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)