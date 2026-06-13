STOK AMAN - Operator SPBU 24.351.125 di Jalan Sultan Agung, Kota Bandar Lampung tengah mengisi solar, Sabtu (13/6/2026). Pertamina Pastikan Stok Biosolar di Lampung Aman dan Penyaluran Sesuai Kuota.

Ringkasan Berita: Pertamina pastikan penyaluran BBM subsidi jenis Biosolar di Lampung tetap berjalan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Pertamina ungkap hingga saat ini kondisi stok dan distribusi Biosolar di Lampung masih dalam keadaan mencukupi.

Kepadatan kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan Biosolar subsidi pada lokasi dan waktu tertentu

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) memastikan penyaluran BBM subsidi jenis Biosolar di Lampung tetap berjalan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.

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Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan hingga saat ini kondisi stok dan distribusi Biosolar di Lampung masih dalam keadaan mencukupi.

“Penyaluran Biosolar subsidi di wilayah Lampung tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan disalurkan kepada SPBU sesuai kebutuhan,” ujar Rusminto, Sabtu (13/6/2026).

Ia menjelaskan, kepadatan kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan Biosolar subsidi pada lokasi dan waktu tertentu, seiring meningkatnya aktivitas transportasi dan distribusi barang.

Untuk menjaga kelancaran layanan, Pertamina juga telah menginstruksikan SPBU agar mengoptimalkan peran petugas marshal dalam mengatur arus kendaraan dan ketertiban antrean, sehingga proses penyaluran BBM dapat berjalan lebih lancar.

Selain itu, Pertamina bersama pemerintah dan stakeholder terkait terus mengawal implementasi Program Subsidi Tepat guna memastikan penyaluran Biosolar subsidi tepat sasaran kepada konsumen yang berhak.

Pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi juga terus dilakukan, termasuk koordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan indikasi penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.

Pertamina turut melakukan monitoring dan penyesuaian distribusi pada SPBU dengan tingkat permintaan tinggi guna menjaga kelancaran pasokan.

Rusminto menegaskan, kebijakan penambahan kuota BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah.

Sementara itu, Pertamina siap menjalankan penugasan penyaluran sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

“Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan dan kelancaran penyaluran energi bagi masyarakat,” ujarnya.

Pertamina juga mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya serta tetap tertib saat melakukan pengisian di SPBU.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)