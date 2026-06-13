Polisi Ciduk Buronan Kasus Begal Maut 12 Tahun Saat Pulang Kampung, Sempat Kabur ke Malaysia

PENANGKAPAN BURON - Penangkapan BB (32), buronan kasus begal maut yang menewaskan korban pada 2014 silam, akhirnya kandas di tangan Tekab 308 Polres Lampung Timur, Sabtu (13/6/2026). (Polres Lampung Timur)

Ringkasan Berita: BB (32) buronan kasus begal maut 2014 ditangkap saat pulang kampung di Lampung Timur

Pelarian 12 tahun berakhir setelah Tim Tekab 308 Polres Lampung Timur melakukan penyergapan

Sempat bekerja sebagai buruh pabrik di Malaysia untuk menyamarkan identitas

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Polisi berhasil membekuk BB (32), buronan kasus pencurian dengan kekerasan yang menewaskan korban pada 2014, sesaat setelah ia kembali ke kampung halamannya di Lampung Timur.

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Penangkapan yang dilakukan Tim Tekab 308 Satreskrim Polres Lampung Timur itu terjadi ketika tersangka diduga mencoba pulang secara diam-diam setelah 12 tahun melarikan diri dan hidup di luar negeri.

Aparat yang sudah mengantongi informasi kedatangan pelaku langsung melakukan pengawasan ketat hingga akhirnya melakukan penyergapan di jalur yang dilalui tersangka.

Momen penangkapan tersebut bahkan terekam dalam video amatir warga dan menyebar luas di media sosial, memperlihatkan detik-detik petugas menghentikan kendaraan yang ditumpangi BB di tengah jalan yang ramai.

Untuk mengantisipasi upaya pelarian ulang, polisi bergerak cepat melakukan tindakan cegat sebelum situasi berkembang lebih jauh di lokasi kejadian.

Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, AKP Stefanus Resinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memantau pergerakan tersangka sejak mendapatkan informasi kepulangannya dari Malaysia.

“Kasus pencurian ini terjadi 12 tahun lalu. DPO ini sudah kami ikuti saat dia kembali dari Malaysia ke Lampung Timur. Saat dilakukan pengejaran, yang bersangkutan sempat berusaha kabur lagi sehingga kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkapnya di wilayah Labuhan Ratu,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Dalam pengembangan perkara, polisi menyebut BB merupakan salah satu dari dua pelaku dalam kasus curas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Rekannya telah lebih dulu tertangkap dan menjalani hukuman, sementara BB memilih kabur ke luar negeri untuk menghindari proses hukum.

Di Malaysia, ia bekerja sebagai buruh pabrik dan menyamarkan identitasnya sebagai tenaga kerja migran agar tidak terdeteksi aparat.

Setelah bertahun-tahun hidup dalam pelarian, kepulangan BB justru menjadi titik akhir kebebasannya.

Saat ini, ia telah diamankan di Mapolres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Atas perbuatannya, BB dijerat dengan pasal tentang Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” pungkas AKP Stefanus.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)