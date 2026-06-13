Petani di Lampung Timur Kaget Motor Raib Seusai Tinggalkan Kunci di Dasbor

BARANG BUKTI - Honda Beat milik petani di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur yang dicuri oleh EW (40) dan PA (33).

Ringkasan Berita: Petani di Way Jepara, Lampung Timur, kaget motor Honda Beat hilang usai pulang dari sawah

Korban meninggalkan kunci kontak di dasbor saat memarkir kendaraan

Kejadian terjadi Kamis, 21 Mei 2026 sekitar pukul 11.00 WIB

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Seorang petani di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, dibuat kaget saat kembali dari sawah dan mendapati sepeda motor yang sebelumnya ia tinggalkan di tepi jalan sudah tidak berada di tempat.

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Kendaraan Honda Beat miliknya hilang tanpa jejak, setelah ia menyelesaikan aktivitas di lahan pertanian pada siang hari.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 21 Mei 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu korban memarkirkan motornya di pinggir jalan sebelum turun ke sawah, namun tanpa disadari ia meninggalkan kunci kontak di dalam dasbor kendaraan.

Kelengahan kecil itu kemudian dimanfaatkan pelaku untuk membawa kabur sepeda motor.

Kapolsek Way Jepara AKP Gobel, mewakili Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati, menjelaskan bahwa korban baru menyadari kehilangan tersebut saat kembali sekitar pukul 12.30 WIB.

“Korban terkejut karena sepeda motor miliknya sudah tidak ada di lokasi parkir,” ujar AKP Gobel, Sabtu (13/6/2026).

Setelah laporan diterima, aparat gabungan dari Tekab 308 Presisi Polsek Way Jepara, Polres Lampung Timur, dan Polsek Labuhan Ratu melakukan penyelidikan intensif.

Hasilnya, pada Jumat, 12 Juni 2026, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap dua pelaku berinisial EW (40) dan PA (33) yang berdomisili di Kecamatan Labuhan Ratu.

Keduanya diamankan di rumah masing-masing tanpa melakukan perlawanan.

Dari penangkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit Honda Beat milik korban, dua unit telepon genggam, serta fotokopi dokumen kendaraan seperti BPKB dan STNK.

Barang bukti ini memperkuat dugaan keterlibatan kedua pelaku dalam aksi pencurian dengan pemberatan.

AKP Gobel menegaskan bahwa kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat meninggalkan kendaraan di area sepi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kendaraan terkunci dengan baik, menggunakan kunci ganda, dan tidak meninggalkan kunci kontak di motor. Kejahatan sering terjadi bukan hanya karena niat pelaku, tetapi juga karena ada kesempatan,” tutupnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)