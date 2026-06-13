Kronologi Kakak Beradik di Pringsewu Aniaya Teman Sendiri Dipicu Masalah Utang

PELAKU - Dua pria kakak beradik di Kabupaten Pringsewu harus berurusan dengan polisi setelah diduga mengeroyok seorang pria hingga mengalami luka lebam di bagian wajah. Polres Pringsewu.

Ringkasan Berita: Kakak beradik MH (35) dan MH (29) di Pringsewu menganiaya Wahyu Hidayat (28), teman adik mereka.

Peristiwa terjadi di warung Pekon Wonodadi, Gadingrejo, 3/6/2026 malam.

Dipicu emosi karena korban menagih utang kepada adik pelaku.

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Dipicu persoalan utang yang melibatkan adik mereka, dua kakak beradik di Kabupaten Pringsewu justru berujung menganiaya teman sendiri.

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Peristiwa itu terjadi saat korban Wahyu Hidayat (28), warga Pekon Sidoharjo, Pringsewu, diduga mendapat kekerasan di sebuah warung di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, pada Rabu (3/6/2026) malam sekitar pukul 20.45 WIB.

Aksi pengeroyokan dilakukan oleh dua pria bersaudara berinisial MH (35) dan MH (29), yang merupakan teman dari adik para pelaku, hingga korban mengalami luka lebam di bagian wajah.

Kasus ini kemudian terungkap setelah korban melapor ke Polsek Gadingrejo.

Unit Reskrim bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan kedua pelaku saat berada di sebuah rental PlayStation di Pekon Wonodadi pada Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Dari hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan, penyidik memastikan adanya dugaan kuat keterlibatan keduanya dalam insiden tersebut.

Kapolsek Gadingrejo, Iptu Sugianto, menjelaskan bahwa aksi kekerasan itu dipicu emosi sesaat akibat persoalan utang.

Ia menyebut para pelaku tersinggung dengan cara korban menagih kepada adik mereka.

“Pelaku merasa tersinggung dan emosi karena menganggap korban berbicara tidak baik saat menagih utang kepada adiknya,” kata Sugianto, Jumat (12/6/2026).

Dalam perkembangan penyidikan, kedua tersangka dinyatakan kooperatif dan mengakui perbuatannya.

Polisi kemudian menahan keduanya di Rumah Tahanan Polsek Gadingrejo untuk proses hukum lebih lanjut.

Mereka dijerat Pasal 262 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.

Pihak kepolisian juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyelesaikan persoalan pribadi dengan tindakan kekerasan.

Menurut Sugianto, setiap masalah seharusnya ditempuh melalui jalur musyawarah atau hukum yang berlaku agar tidak berkembang menjadi tindak pidana.

“Jangan mudah terpancing emosi. Apapun persoalannya, selesaikan dengan cara yang baik dan sesuai aturan hukum agar tidak menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)