Polres Tanggamus dan Damkar Evakuasi Pohon Tumbang di Kompleks Perkantoran Pemkab

EVAKUASI POHON - Personel Kompi Siaga Polres Tanggamus bersama petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan warga setempat melakukan evakuasi pohon tumbang yang menghalangi akses jalan di kawasan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Sabtu (13/6/2026) malam.

Ringkasan Berita: Personel Polres Tanggamus bersama petugas Damkar dan warga mengevakuasi pohon tumbang.

Kejadian berlangsung di Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus akibat cuaca ekstrem.

Evakuasi dipimpin oleh AKP M. Yusuf dan berhasil menormalkan kembali akses jalan.

Tribunlampung.co.id, Tanggamus - Personel Kompi Siaga Polres Tanggamus bersama petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan warga setempat melakukan evakuasi pohon tumbang yang menghalangi akses jalan di kawasan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Sabtu (13/6/2026) malam.

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Kegiatan evakuasi dilaksanakan sekitar pukul 21.00 WIB dipimpin Pamenwas AKP M. Yusuf dengan mengerahkan Personel Kompi 3 Stand By Polres Tanggamus, berhasil menyingkirkan pohon tumbang yang menghalangi jalan.

Kasi Humas Polres Tanggamus, AKP Sofyansyah, mengatakan bahwa personel langsung bergerak ke lokasi setelah menerima informasi adanya pohon tumbang yang menutup sebagian badan jalan akibat cuaca ekstrem disertai angin kencang.

“Begitu menerima laporan, personel Polres Tanggamus bersama Damkar dan masyarakat segera melakukan evakuasi serta pembersihan pohon tumbang agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” kata Sofyan.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam penanganan cepat berbagai kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan warga.

“Alhamdulillah proses evakuasi berjalan lancar dan akses jalan kembali normal. Kami mengapresiasi peran serta masyarakat yang turut membantu petugas di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca buruk yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama saat hujan deras dan angin kencang.

“Kami mengimbau warga untuk berhati-hati saat berkendara, menghindari berteduh di bawah pohon besar saat cuaca ekstrem, serta segera melapor melalui layanan 110 apabila menemukan pohon rawan tumbang atau kondisi lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat,” tandasnya.

( Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya )