Truk Pengangkut Material PGE Menabrak Tebing di Tanggamus Lampung Akibat Gagal Pengereman

TABRAK TEBING - Polsek Pulau Panggung Polres Tanggamus membantu proses evakuasi kendaraan truk tronton pengangkut material pipa bor milik PGE Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulubelu yang mengalami gangguan diduga akibat rem blong di ruas Jalan Raya Leter S, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Sabtu (13/6/2026).

Ringkasan Berita: Polsek Pulau Panggung mengevakuasi truk tronton pengangkut pipa bor milik PGE Ulubelu.

Truk mengalami rem blong di Jalan Raya Leter S, Pekon Talang Jawa, Tanggamus

Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena sopir menabrakkan truk ke tebing.

Tribunlampung.co.id, Tanggamus - Polsek Pulau Panggung Polres Tanggamus membantu proses evakuasi kendaraan truk tronton pengangkut material pipa bor milik PGE Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulubelu.

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Truk tersebut mengalami gangguan diduga akibat rem blong di ruas Jalan Raya Leter S, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Sabtu (13/6/2026).

Kendaraan jenis MAN dengan nomor polisi B 9836 UIZ tersebut dikemudikan Vicky Humaedi (44), warga Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang.

Truk mengalami kendala saat melintas di jalur menurun dan tikungan tajam Leter S.

Kapolsek Pulau Panggung Iptu Suamin mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya kendaraan tronton yang mengalami gangguan pengereman dari arah Ulu Belu menuju Pulau Panggung.

Selanjutnya kepolisian langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamanan serta membantu proses evakuasi kendaraan.

“Kejadiannya sekitar pukul 01.30 WIB, berdasarkan keterangan sopir kendaraan mengalami gagal pengereman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sopir mengambil lajur kiri sehingga menabrak tebing,” kata Suamin.

Suamin menjelaskan, proses evakuasi dilakukan agar kendaraan tidak mengganggu aktivitas masyarakat serta mengantisipasi terjadinya kemacetan di lokasi yang merupakan jalur dengan tikungan tajam.

“Untuk sementara arus lalu lintas dilakukan dengan sistem buka tutup selama proses evakuasi berlangsung,” jelasnya.

Kesempatan itu, Suamin mengimbau kepada para pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan waspada saat melintas di jalur Leter S Pekon Talang Jawa, mengingat proses evakuasi kendaraan truk tronton masih berlangsung.

“Kami mengimbau pengguna jalan agar tetap berhati-hati, kurangi kecepatan, dan mengikuti arahan petugas di lapangan selama proses evakuasi berlangsung. Jalur sementara diberlakukan buka tutup untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas,” tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)