Polisi Fasilitasi Perdamaian Kasus Penipuan di Lampung Selatan Melalui Mekanisme RJ

PERDAMAIAN - Satreskrim Polres Lampung Selatan memfasilitasi penyelesaian kasus dugaan penipuan melalui mekanisme restorative justice (RJ) setelah tercapai kesepakatan damai antara korban dan terlapor.

Ringkasan Berita: Polres Lampung Selatan memfasilitasi penyelesaian kasus penipuan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Kasus bermula dari laporan Sunarsih terkait janji pengurusan perkara hukum anaknya.

Terlapor mengembalikan kerugian korban sebesar Rp 8,8 juta secara penuh.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan- Satreskrim Polres Lampung Selatan memfasilitasi penyelesaian kasus dugaan penipuan melalui mekanisme restorative justice (RJ) setelah tercapai kesepakatan damai antara korban dan terlapor.

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Dalam proses tersebut, kerugian korban sebesar Rp8,8 juta berhasil dipulihkan sepenuhnya oleh pihak terlapor sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Mewakili Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, Kanit Harda Satreskrim Polres Lampung Selatan, Ipda Rio Kusbiantoro menjelaskan, perkara tersebut berawal dari laporan Sunarsih (48), warga Desa Tanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

Korban melaporkan dua pria berinisial YS dan RW atas dugaan penipuan terkait janji pengurusan perkara hukum anak korban yang saat itu sedang ditahan di Polres Lamongan, Jawa Timur.

Menurut Rio, para terlapor meyakinkan korban bahwa mereka dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum tersebut hingga anak korban dapat dibebaskan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Para terlapor meyakinkan korban bahwa mereka dapat mengurus perkara tersebut hingga anak korban bisa dibebaskan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk menjalankan aksinya, terlapor kemudian meminta sejumlah uang kepada korban dengan berbagai alasan," ujar Rio, Minggu (14/6/2026).

Karena percaya dengan janji tersebut, korban menyerahkan uang secara bertahap, baik melalui transfer maupun tunai, dengan total mencapai Rp8,8 juta.

Dana itu disebut akan digunakan untuk biaya pengurusan perkara, transportasi hingga kebutuhan penanganan perkara di tingkat kejaksaan.

Namun seiring berjalannya waktu, para terlapor sulit dihubungi dan tidak dapat menunjukkan bukti maupun perkembangan terkait pengurusan perkara yang dijanjikan.

Merasa dirugikan, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Satreskrim Polres Lampung Selatan melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi serta mengumpulkan barang bukti berupa dokumen transfer dan rekening koran transaksi keuangan.

Dalam proses penanganan perkara, penyidik kemudian membuka ruang penyelesaian melalui mekanisme restorative justice sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui mediasi yang difasilitasi penyidik, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara secara damai dengan mengedepankan pemulihan kerugian korban.

Sebagai bentuk tanggung jawab, para terlapor memenuhi kewajibannya dengan mengembalikan seluruh kerugian yang dialami korban sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Setelah hak korban dipulihkan dan kedua pihak menyatakan sepakat berdamai tanpa adanya paksaan, perkara tersebut resmi diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.