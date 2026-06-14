Polres Pesisir Barat Tangkap Wanita Muda Diduga Penggelap Belasan Kendaraan Rental

BARANG BUKTI - Sejumlah kendaraan roda empat yang diduga digelapkan wanita muda di Pesisir Barat, Lampung. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pesisir Barat mengungkap kasus dugaan penggelapan kendaraan bermotor yang melibatkan seorang wanita muda berinisial N (27).

Ringkasan Berita: Satreskrim Polres Pesisir Barat menangkap seorang wanita berinisial N atas dugaan penggelapan belasan kendaraan bermotor.

Tersangka menggunakan modus menyewa kendaraan dari usaha rental kemudian menggadaikannya tanpa izin pemilik.

Polisi berhasil menyita enam unit mobil dan dua unit sepeda motor sebagai barang bukti tindak pidana.

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Satuan Reserse Kriminal ( Satreskrim) Polres Pesisir Barat, Polda Lampung mengungkap kasus dugaan penggelapan kendaraan bermotor yang melibatkan seorang wanita muda berinisial N (27).

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Dalam kasus tersebut, pelaku diduga menggelapkan belasan kendaraan roda dua dan roda empat milik para korban dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat, Iptu Meidy Hariyanto mengatakan tersangka menjalankan aksinya dengan menyewa kendaraan milik korban, kemudian menggadaikannya kepada pihak lain tanpa izin pemilik kendaraan.

"Pelaku menyewa kendaraan roda empat dan roda dua dari para korban, kemudian kendaraan tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan maupun izin dari pemilik sah. Rata-rata korban merupakan pemilik usaha rental mobil," kata Iptu Meidy Hariyanto, Minggu (14/6/2026).

Menurut Meidy, uang hasil penggadaian kendaraan tersebut diduga digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga berfoya-foya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi telah mengidentifikasi sedikitnya 12 korban yang diduga dirugikan akibat perbuatan tersangka.

Namun hingga kini baru dua korban yang secara resmi melaporkan kasus tersebut ke Polres Pesisir Barat. "Ada yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah, ada juga yang sekitar Rp25 juta," ujarnya.

Polisi mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban dengan modus serupa agar segera melapor guna mempercepat proses penyidikan dan pendataan korban.

Setelah menerima laporan, Tim Satreskrim Polres Pesisir Barat langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka beserta sejumlah barang bukti.

Dari hasil penelusuran, polisi menyita enam unit mobil dan dua unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penggelapan tersebut.

Adapun barang bukti yang diamankan meliputi dua unit Daihatsu Sigra, dua unit Toyota Avanza, satu unit Toyota Innova, satu unit Daihatsu Terios, serta dua unit sepeda motor.

Seluruh kendaraan tersebut kini diamankan di Mapolres Pesisir Barat untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif.

Penyidik juga terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam kasus tersebut.

Atas perbuatannya, Niken dijerat Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.