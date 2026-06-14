Truk Bermuatan Gabah Terguling di Jalinbar Pesawaran Lampung, Lalu Lintas Terganggu

TERGULING - Sebuah truk bermuatan gabah mengalami out of control (OC) di Jalan Lintas Barat (Jalinbar), tepatnya di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Minggu (14/6/2026) pagi.

Ringkasan Berita: Sebuah truk bermuatan gabah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Barat Desa Wiyono, Pesawaran, Lampung.

Insiden terjadi pada Minggu pagi akibat kendaraan kehilangan kendali.

Satlantas Polres Pesawaran segera melakukan penanganan di lokasi kejadian.

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Sebuah truk bermuatan gabah mengalami out of control di Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Minggu (14/6/2026) pagi.

Baca juga: Nelayan Pesawaran Pertanyakan Manfaat Kartu Kusuka untuk Akses BBM Subsidi

Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Suarjono Suryaningrat mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB.

Suarjo menyebut, truk bernomor polisi BE 8060 A yang mengangkut gabah mengalami kehilangan kendali sehingga menyebabkan gangguan arus lalu lintas di lokasi kejadian.

Kemudian dalam peristiwa itu personel Satlantas langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penanganan dan pengaturan arus lalu lintas.

“Benar, sekitar pukul 07.00 WIB terjadi insiden kendaraan R6 truk bernomor polisi BE 8060 A yang mengangkut gabah mengalami out of control di Jalinbar Desa Wiyono, Gedong Tataan. Anggota kami sudah berada di TKP untuk melakukan penanganan dan pengaturan lalu lintas," kata Suarjo kepada Tribun Lampung, Minggu (14/6/2026).

Ia menambahkan, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Kondisi sopir dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka serius.

“Sementara untuk sopir dalam kondisi aman. Saat ini petugas masih melakukan penanganan di lokasi agar arus lalu lintas kembali normal dan tidak terjadi kemacetan yang lebih panjang,” ujarnya.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)