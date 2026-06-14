Kebakaran Genset Hotel Arnes di Bandar Lampung Akibatkan Kerugian Ratusan Juta

HANGUS - Kebakaran terjadi di ruang genset Hotel Arnes yang berada di Jalan Cut Nyak Dien, RT 05, Lingkungan II, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Minggu (14/6/2026).

Ringkasan Berita: Kebakaran melanda ruang genset Hotel Arnes di Kota Bandar Lampung pada Minggu pagi.

Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan tiga unit mobil dan 20 personel ke lokasi.

Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari satu jam tanpa korban jiwa.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Kebakaran terjadi di ruang genset Hotel Arnes yang berada di Jalan Cut Nyak Dien, RT 05, Lingkungan II, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Minggu (14/6/2026).

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Laporan kejadian kebakaran di Hotel Arnes disampaikan kepada petugas Damkarmat Kota Bandar Lampung sekitar pukul 10.17 WIB.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Bandar Lampung, Anthoni Irawan mengatakan pihaknya mengerahkan tiga unit mobil pemadam ke lokasi kebakaran.

"Kami menerima laporan kebakaran yang terjadi di ruang genset Hotel Arnes pada pukul 10.17 WIB. Setelah menerima laporan, kami mengerahkan tiga unit mobil pemadam dari Mako Tendean, yakni Unit Supply 022, Unit Banteng 010, dan Unit Macan 021 ke lokasi," ujarnya.

"Sebanyak 20 personel diterjunkan ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman," sambungnya.

Objek yang terbakar merupakan ruang genset milik Hotel Arnes. Dalam peristiwa tersebut, dua unit genset dilaporkan mengalami kerusakan akibat terbakar, terdiri dari satu genset berkapasitas 150 kVA dan satu genset berkapasitas 100 kVA.

Petugas berhasil mengendalikan dan memadamkan api sekitar pukul 11.00 WIB atau kurang dari satu jam setelah laporan diterima.

Selama proses pemadaman, petugas menghabiskan sekitar tiga tangki air untuk menjinakkan kobaran api dan mencegah api merambat ke bagian bangunan hotel lainnya.

Berdasarkan keterangan Muhanudin (62), manajer Hotel Arnes, dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik pada genset yang diduga tidak mampu menahan beban atau tekanan listrik bangunan hotel.

Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih akan didalami oleh pihak berwenang.

Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai Rp 250 juta berdasarkan keterangan pamong setempat.

Luas area yang terbakar diperkirakan sekitar 3 x 4 meter. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran tersebut.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )