Harga Pertamax Naik, Aero Travelindo Utama Lakukan Penyesuaian Paket Trip Wisata

BERDAMPAK - Kenaikan harga Pertamax berdampak terhadap harga paket wisata di Pulau Wayang yang mengandalkan transportasi speedboat.

Ringkasan Berita: Aero Travelindo Utama: wisata bahari Lampung (Pulau Wayang, speedboat)

Pertamax naik Rp16.650/liter, biaya operasional meningkat

Seluruh armada pakai Pertamax (Pertalite terbatas)

Tambahan biaya ±Rp100 ribu/trip

Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Aero Travelindo Utama merupakan salah satu penyedia layanan wisata bahari di Lampung yang mengandalkan armada speedboat untuk mengangkut wisatawan menuju destinasi unggulan seperti Pulau Wayang.

Baca juga: Harga Pertamax Naik di Lampung, Tarif Wisata Pulau Wayang Ikut Terdampak

Perusahaan ini beroperasi dengan fokus pada paket perjalanan laut yang sangat bergantung pada ketersediaan dan harga bahan bakar, sehingga setiap perubahan harga BBM secara langsung memengaruhi struktur biaya operasional mereka.

Kenaikan harga Pertamax di Lampung menjadi Rp16.650 per liter kemudian menjadi tekanan tambahan bagi operasional perusahaan tersebut.

Direktur Aero Travelindo Utama, Achmad Azizurachman, menyebut seluruh armada speedboat saat ini menggunakan Pertamax karena keterbatasan pasokan Pertalite dalam jumlah besar.

“Kenaikan harga Pertamax membuat biaya operasional meningkat. Saat ini ada penyesuaian sekitar Rp100 ribu per perjalanan speedboat,” kata Achmad, Minggu (14/6/2026).

Dampak lanjutan dari kenaikan biaya itu tidak hanya dirasakan pada operasional harian, tetapi juga pada penyesuaian harga paket wisata yang ditawarkan kepada pelanggan.

Perusahaan menilai langkah tersebut perlu dilakukan agar layanan tetap berjalan stabil di tengah tekanan biaya yang meningkat.

Achmad menegaskan penyesuaian harga merupakan langkah untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus mengantisipasi potensi penurunan minat wisata akibat melemahnya daya beli masyarakat.

“Kami menyesuaikan harga paket wisata agar operasional tetap berjalan. Ini juga untuk mengantisipasi tekanan dari sisi daya beli wisatawan,” ujarnya.

Meski tarif mengalami penyesuaian, pihaknya tetap berharap kondisi ini tidak mengurangi minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi bahari di Lampung, termasuk Pulau Wayang, yang selama ini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan domestik.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)