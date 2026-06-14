Harga BBM di Lampung

Harga Pertamax Naik, Aero Travelindo Utama Lakukan Penyesuaian Paket Trip Wisata

menyebut seluruh armada speedboat saat ini menggunakan Pertamax karena keterbatasan pasokan Pertalite dalam jumlah besar. 

Tayang:
Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: taryono
zoom-inlihat foto Harga Pertamax Naik, Aero Travelindo Utama Lakukan Penyesuaian Paket Trip Wisata
Tribunlampung.co.id/Oky Indra Jaya
BERDAMPAK - Kenaikan harga Pertamax berdampak terhadap harga paket wisata di Pulau Wayang yang mengandalkan transportasi speedboat. 
Ringkasan Berita:
  • Aero Travelindo Utama: wisata bahari Lampung (Pulau Wayang, speedboat)
  • Pertamax naik Rp16.650/liter, biaya operasional meningkat
  • Seluruh armada pakai Pertamax (Pertalite terbatas)
  • Tambahan biaya ±Rp100 ribu/trip

Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Aero Travelindo Utama merupakan salah satu penyedia layanan wisata bahari di Lampung yang mengandalkan armada speedboat untuk mengangkut wisatawan menuju destinasi unggulan seperti Pulau Wayang. 

Baca juga: Harga Pertamax Naik di Lampung, Tarif Wisata Pulau Wayang Ikut Terdampak

Perusahaan ini beroperasi dengan fokus pada paket perjalanan laut yang sangat bergantung pada ketersediaan dan harga bahan bakar, sehingga setiap perubahan harga BBM secara langsung memengaruhi struktur biaya operasional mereka.

Kenaikan harga Pertamax di Lampung menjadi Rp16.650 per liter kemudian menjadi tekanan tambahan bagi operasional perusahaan tersebut. 

Direktur Aero Travelindo Utama, Achmad Azizurachman, menyebut seluruh armada speedboat saat ini menggunakan Pertamax karena keterbatasan pasokan Pertalite dalam jumlah besar. 

“Kenaikan harga Pertamax membuat biaya operasional meningkat. Saat ini ada penyesuaian sekitar Rp100 ribu per perjalanan speedboat,” kata Achmad, Minggu (14/6/2026).

Dampak lanjutan dari kenaikan biaya itu tidak hanya dirasakan pada operasional harian, tetapi juga pada penyesuaian harga paket wisata yang ditawarkan kepada pelanggan. 

Perusahaan menilai langkah tersebut perlu dilakukan agar layanan tetap berjalan stabil di tengah tekanan biaya yang meningkat.

Achmad menegaskan penyesuaian harga merupakan langkah untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus mengantisipasi potensi penurunan minat wisata akibat melemahnya daya beli masyarakat. 

“Kami menyesuaikan harga paket wisata agar operasional tetap berjalan. Ini juga untuk mengantisipasi tekanan dari sisi daya beli wisatawan,” ujarnya.

Meski tarif mengalami penyesuaian, pihaknya tetap berharap kondisi ini tidak mengurangi minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi bahari di Lampung, termasuk Pulau Wayang, yang selama ini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan domestik.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)

Sumber: Tribun Lampung
Tags
BBM
harga
tarif
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Harga BBM di Lampung
Video Pilihan
Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Temukan Alat Pelacak di Mobil seusai Demo: Terima Kasih Prabowo!
Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Temukan Alat Pelacak di Mobil seusai Demo: Terima Kasih Prabowo!
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Update Jadwal & Skor
Grup B - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 02:00 WIB
Qatar
Qatar
1 - 1
Switzerland
Swiss
Grup C - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 05:00 WIB
Brazil
Brasil
1 - 1
Morocco
Maroko
Grup C - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 08:00 WIB
Haiti
Haiti
0 - 1
Scotland
Skotlandia
Grup D - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 11:00 WIB
Australia
Australia
2 - 0
Turkiye
Turki
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Berita Populer

Memuat video…
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan